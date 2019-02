Wegen Trennung: Ex-Freundin brutal misshandelt

Syke - Von Dieter Niederheide. Weil seine Freundin (18) sich von ihm getrennt hatte, beging ein Heranwachsender, der 2016 aus Afghanistan nach Deutschland gekommen war, im Vorjahr eine Serie von Straftaten. Jetzt verurteilte ihn der Jugendrichter des Syker Amtsgerichts zu einer Jugendstrafe von zehn Monaten mit Bewährung und zwei Wochen Jugendarrest, die der Verurteilte verbüßen muss.

Der Jugendrichter ging von schädlicher Neigung aus. Mit dem Urteil folgte er dem Antrag der Ersten Staatsanwältin. Der Jugendrichter hielt den jungen Mann der vorsätzlichen Körperverletzung in zwei Fällen, der Bedrohung in zwei Fällen sowie der Beleidigung sowie der Sachbeschädigung und Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz für schuldig.

Per Verfügung durch das Amtsgericht war dem Heranwachsenden untersagt worden, sich der Achtzehnjährigen auf eine Distanz von maximal 50 Meter zu nähern. Daran hielt er sich nicht. Der Angeklagte forderte am Anfang des Strafprozesses, die Öffentlichkeit - im Gerichtssaal saß unter anderem eine Schulklasse - auszuschließen. Das lehnte der Jugendrichter ab. Aus Sicherheitsgründen war eine Personenkontrolle durch Bedienstete der Justizwachtmeisterei angeordnet.

Junge Frau Treppe runtergestoßen

Bei den schwersten Anklagepunkten ging es unter anderem um einen brutalen Angriff des Mannes im April in einer Fortbildungseinrichtung in Syke. Diese betrat er, obwohl er dort bereits Hausverbot hatte. Trotz des Annäherungsverbots griff er die Ex-Freundin an und drohte, sie umzubringen, gab ihr Ohrfeigen und stieß sie eine Treppe hinunter. Die junge Frau erlitt Verletzungen. Am Ende seines Ausrasters trat er noch eine Scheibe kaputt.

Im Juni griff er die Achtzehnjährige am Syker Bahnhof an. Auch damals bestand das Annäherungsverbot. Die Frau telefonierte mit einer Freundin, als er sie attackierte. Dabei nahm er ihr das Handy weg und drohte per Handy besagter Freundin, sie und ihren Freund abzustechen.

Die Ex-Freundin gab dazu als Zeugin an, dass sie weg von ihm wollte, er sie jedoch am Arm zog und ihr unter anderem die Kunstwimpern von den Augenlidern riss. Zudem wurde sie beleidigt.

Ein weiterer Fall ereignete sich in Twistringen, als er trotz des Annäherungsverbots an der Tür zur Wohnung der Mutter der Ex-Freundin klingelte, in die Küche stürmte, als ihm geöffnet wurde, und sich ein Messer, das er aus einer Schublade nahm, in den Arm rammte. Auch bei dieser Attacke soll er gedroht haben, die junge Frau umzubringen.

Zeugin empfindet Angst

Als Zeugin gab die Achtzehnjährige an, dass inzwischen so etwas wie Ruhe eingekehrt sei. Das Ganze habe sie seelisch mitgenommen. Zum Vorfall in der Bildungseinrichtung in Syke sagte eine Pädagogin aus, dass der Angeklagte die junge Frau durch einen Gang getrieben, die Treppe hinuntergestoßen und sie geschlagen habe. Schon seit längerer Zeit habe der Angeklagte Hausverbot. Als Zeugin sagte auch die junge Frau aus, die per Handy vom Bahnhof Syke aus von dem Angeklagten mit „Ich steche dich und deinen Freund ab“ bedroht und zudem beleidigt wurde. Die Zeugin gestand: „Ich hatte damals Angst, und ich empfinde jetzt noch Angst.“

Freigesprochen wurde der Angeklagte vom Vorwurf einer weiteren Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, einem Arbeitskollegen im Juli in Bassum mit einem spitzen Gegenstand (Messer oder Schraubendreher) in den Arm gestochen zu haben. Der Verletzte konnte als Zeuge nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob der Angeklagte zugestochen oder er sich selbst anderweitig am Arm verletzt hatte. Er habe nur plötzlich gemerkt, dass am Arm Blut floss. Der Angeklagte war in seiner Nähe.

Der Heranwachsende machte von seinem Recht, als Angeklagter schweigen zu dürfen, Gebrauch. Seitens der Jugendgerichtshilfe wurde Jugendarrest angeregt, um dem Mann das Unrecht seiner Taten zu verdeutlichen.

