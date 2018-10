„Blues Brothers“-Fans erleben unterhaltsame Show im Syker Theater

„Everybody needs somebods to love“

+ © Ehlers Ronald Tettinek und Jörg Bruckschen schlüpfen als Dani und John in die Rollen von Jake und Elwood und bringen mit Band und dem Ensemble das Theater zum Kochen. © Ehlers

Syke - Von Ilse-Marie Voges. Sie haben immer noch Kultstatus und wurden auch optisch zur Marke, zumindest in Europa, die „Blues Brothers“: Dan Aykroyd (Elwood) und John Belushi (Jake). In Syke schlüpften Ronald Tettinek und Jörg Bruckschen als Dani und John in die Rollen von Jake und Elwood. Mit ihrer Band und dem Ensemble brachten sie am Dienstagabend das gut besuchte Theater zum Kochen.