Loch im Syker Haushalt fällt kleiner aus - Strom und Gas noch kein Problem

Von: Michael Walter

Die Preisentwicklung bei Strom und Gas hat bisher noch keine direkten Folgen für den Syker Haushalt. © DPA/Schuldt

„Am Ende werden 1,5 Millionen Euro fehlen“

Syke – Die letzte Steuerschätzung für dieses Jahr ist noch nicht raus, aber Kämmerer Peter Pawlik weiß jetzt schon: Syke wird 2022 mit einem Loch in der Kasse abschließen. Darüber informierte er jetzt im Finanzausschuss des Rats.

Dass dieses Loch erheblich kleiner ausfällt als Anfang des Jahres erwartet, ist für Pawlik nur ein schwacher Trost. „Am Ende werden 1,5 Millionen Euro fehlen“, ist das Ergebnis seiner Kalkulation. Im Haushalt war dieses Loch mit 2,5 Millionen angesetzt. Gestopft wird es aus den Rücklagen der Stadt.

Kostenexplosion bei Strom und Gas

Corona, Personalmangel, Materialmangel, Kostenexplosion bei Strom und Gas: All das hinterlässt – ob direkt oder indirekt – im Haushalt seine Spuren. Auf verschiedene Weise: Auf dem einen Sektor steigen die Ausgaben, weil die Preise in die Höhe schießen, auf der anderen sinken sie, weil erteilte Aufträge gar nicht abgewickelt und somit auch nicht rechnungswirksam werden.

Ähnlich unübersichtlich die Einnahmesituation: „Bei den Gewerbesteuereinnahmen werden wir den Ansatz aus dem Hauhalt nicht erreichen“, so Pawlik. „Aktuell liegen wir 500 000 Euro unter dem Soll.“ Dafür sind die Einnahmen aus der Einkommenssteuer höher als ursprünglich erwartet.

Kämmerer Peter Pawlik sagt: „Am Ende werden 1,5 Millionen Euro fehlen.“ © Peter Pawlik

Kräftig Geld sparen konnte die Stadt im Personalbereich. Allerdings unfreiwillig: „Wir haben eine ganze Reihe offener Stellen, die trotz wiederholter Ausschreibung nicht besetzt werden konnten“, erklärt Pawlik. Unterm Strich spart die Stadt dadurch eine Million Euro.

13 Millionen Euro liquide Mittel

Eine Million, die allerdings für nichts zur Verfügung steht, weil sie gleich wieder zum Stopfen von Löchern an anderen Stellen im Haushalt verrechnet wird.

Pleite ist Syke keineswegs. Aktuell verfügt die Stadt laut Pawlik über 13 Millionen Euro liquide Mittel – also umgangssprachlich: auf dem Girokonto. „Die gute Nachricht dazu ist: Seit Juli müssen wir dafür keine Negativzinsen mehr zahlen.“

Die Preisentwicklung bei Strom und Gas hat bisher noch keine direkten Folgen: „Bis Ende ‘23 hat die Stadt feste Verträge“, sagt Pawlik und hofft, „dass uns keiner kündigt.“ Denn: Wenn einer der Versorger in Not gerät und kündigen muss, wäre Holland in Not. Da die Stadt wie ein Gewerbebetrieb angesehen wird, kann sie nicht in die relativ günstige Grundversorgung wechseln, sondern müsste Marktpreise bezahlen. „Und dann: Gute Nacht!“