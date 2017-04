Polizeistatistik 2016: Sinkende Unfallzahlen im Kommissariat Syke

Syke - Von Frank Jaursch. Vier Personen sind im Jahr 2016 auf den Straßen von Syke, Bassum, Twistringen und Bruchhausen-Vilsen ums Leben gekommen. Das sind vier mehr, als man sich wünschen würde, aber auch vier weniger als im Vorjahr. Dass sich die Zahl der Todesopfer halbiert hat, ist eine der guten Nachrichten, welche die Unfallstatistik des vergangenen Jahres für das Gebiet des Polizeikommissariats Syke zu bieten hat.

Auch insgesamt findet man vor vielen Vergleichen mit dem vorangegangenen Jahr ein Minuszeichen. Ein erwünschtes Minuszeichen, weil es für sinkende Zahlen steht. Insgesamt 1316 Mal wurde die Polizei zwischen Januar und Dezember 2016 zu Unfällen gerufen, berichtet Hartwig Zierath, Leiter des Streifendienstes beim Kommissariat Syke. Das sind 119 Mal oder 8,2 Prozent weniger als 2015.

„Woran das liegt, ist natürlich auch Spekulation“, räumt Zierath ein, „da ist viel von Zufällen und Glück abhängig.“ Doch man könne bei so einer positiven Entwicklung den Verdienst auf viele Fahnen schreiben.

Zahl der getöteten Motorradfahrer sank auf null

Etwa auf den Umstand, dass der Landkreis die Rettungswachen neu positioniert hatte. So konnte unter Umständen der eine oder andere Todesfall verhindert werden. Ein Beleg dafür: Die Zahl der getöteten Motorradfahrer sank von drei auf null, die Zahl der Kradfahrer mit schweren Verletzungen stieg im gleichen Zeitraum von 13 auf 18.

Für 2016 meldet das Kommissariat 285 Leichtverletzte, auch hier sank der Wert um rund acht Prozent. Leicht gestiegen sind die Verkehrsunfälle, bei denen der Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen eine Rolle spielte: von 25 auf 27.

Parallel dazu haben die verstärkten Polizeikontrollen Früchte getragen: 79 Fälle von Fahren unter Alkoholeinfluss (plus 20 Prozent) erfassten die Polizisten, außerdem 55 Fälle von „unter Drogen am Steuer“ (plus 12 Prozent).

Mit dieser Abschreckung wolle man „bewusst einen Schwerpunkt setzen“, erläutert Nina Menzel, Leiterin des Kommissariats. Ein verhinderter Unfall durch eine Kontrolle zur richtigen Zeit taucht letztlich in keiner Statistik auf – doch er kann unter Umständen Leben retten.

Ähnliches gilt für die Gruppe der Senioren: Mit einem Todesfall, acht Schwerverletzten und 35 Leichtverletzten sind die Unfallzahlen mit Beteiligten über 65 Jahren deutlich angestiegen.

Die Polizeibeamten sind dabei angehalten, durchaus auch in Einzelfällen einen Bericht an die Führerscheinstelle zu schreiben – mit der möglichen Konsequenz, dass dem Senior die Fahrerlaubnis entzogen wird. „Das tut dem Kollegen in jedem Einzelfall leid“, sagt Zierath, „aber manchmal muss man eine Person einfach vor sich selbst schützen.“

Nicht alle Zahlen gingen 2016 in die richtige Richtung: Zwar vermeldete die Polizei 2016 „nur“ 275 Fälle von Fahrerflucht, die Aufklärungsquote allerdings sank von 42 auf 40 Prozent. Zieraths Appell an alle Verkehrsteilnehmer: „Seid aufmerksam, seid wachsam!“ Bei der Aufklärung von Fahrerflucht sei man fast ausschließlich auf Zeugenaussagen angewiesen. Nicht zuletzt durch Reaktionen auf die Aufrufe in der Kreiszeitung würden sich daher immer wieder Fälle aufklären lassen.

In diesem Jahr bleiben die Schwerpunkte für die Polizei die gleichen: Tempomessungen und Kontrollen. Eine Ausweitung der Polizeipräsenz ist indes schwierig möglich, verdeutlicht Nina Menzel: „Irgendwo was mehr zu machen, heißt, woanders weniger zu machen.“