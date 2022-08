Erweiterungsbau am Gymnasium Syke: Modern, energieeffizient, flexibel

Von: Marten Vorwerk

Traten zum Spatenstich an: (v.l.) Mischa Flaspöhler, Tobias Willers, Cord Bockhop, Thorsten Abeling, Knut Wessel und Thomas Kuchem. © Vorwerk

Der Erweiterungsbau am Gymnasium in Syke hat mit dem Spatenstich durch Landrat des Landkreis Diepholz, Cord Bockhop, Schulleiter Knut Wessel und den Projektpartnern begonnen. Das neue Gebäude wird – in Bezug auf die Backsteinhäuser in der Umgebung – in roter Farbe angestrichen und steht für Flexibilität und Energieeffizienz.

Syke – Bei knapp 30 Grad und mit der einen oder anderen Schweißperle auf der Stirn setzen der Landrat des Landkreises Diepholz, Cord Bockhop, und Knut Wessel, Schulleiter des Gymnasiums Syke, mit den beteiligten Projektpartnern den Spatenstich für den Erweiterungsbau des Syker Gymnasiums. Bis Ende 2023 sollen auf 2700 Quadratmetern 20 neue Unterrichts- und sechs Differenzierungsräume entstehen.

Der Grund für den Neubau ist der Mangel an Klassenräumen. Der resultiert daraus, dass der 12. Jahrgang als erster nach der Abitur-Reform wieder zum 13. Jahrgang wird und somit Unterrichtsräume für eine Jahrgangsstufe fehlen. Bis Ende nächsten Jahres wird der Bau dauern. Vorerst stehen dem Gymnasium Räume der Realschule zur Verfügung.

Die Erdarbeiten am Erweiterungsbau des Syker Gymnasiums haben begonnen. © Vorwerk, Marten

„Ein Punkt könnte uns wundern, denn wir hatten auf dieser Schule schon 13 Jahrgänge – und alle haben Platz bekommen. Aber wie das so ist, Räume werden irgendwann für etwas Anderes, zum Beispiel zum Lagern, verwendet und stehen später nicht mehr zur Verfügung. Das ist, wie wenn Sie einen Partykeller haben, der irgendwann vollgestellt und später für eine Party nicht mehr zu gebrauchen ist“, sagt Cord Bockhop mit einem Schmunzeln. Genau so sei es nun beim Syker Gymnasium.

Die Kosten für den Neubau betragen 8,2 Millionen Euro, die vom Landkreis übernommen werden. Für den Bau verantwortlich ist das Büro Schröder Architekten aus Bremen, das Sieger eines europaweiten Architekturwettbewerbs wurde. Den hatte der Landkreis als Schulträger ausgeschrieben.

KfW-Bank fördert mit 700.000 Euro

716 000 Euro fördert die KfW-Bank, da der Bau die Anforderungen an ein sogenanntes Effizienzgebäude 55 erfülle. „Das geschieht zum Beispiel durch die Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach oder die Fußbodenheizung“, erzählt Mischa Flaspöhler, Leiter des Fachdienstes Liegenschaften beim Landkreis Diepholz. Außerdem gebe es eine moderne Akustik in den Räumen, die wichtig für Schüler aus fremden Sprachkreisen sei.

Besonders am neuen Schulgebäude ist die Skelettbauweise. „Viel fortschrittlicher kann man ein Gebäude nicht aufstellen“, sagt Tobias Willers von Schröder Architekten. Damit meint er die flexible Grundrissgestaltung. Es könne auf pädagogische Entwicklungen reagiert werden. Zwei Klassenräume zum Beispiel ließen sich ohne Probleme zu einem einzigen umbauen.

Rote Fassade – angelehnt an die umliegenden Backsteinhäuser

„Durch das moderne Lüftungskonzept können Fenster auch über Nacht offen gelassen werden. Auch so, dass kein Regen oder Unbefugte in die Räume gelangen können“, erklärt Willers. Die Fassade wird – angelehnt an die umliegenden Backsteingebäude – in roter Farbe gehalten. Auffällig daran sei die Holzverschalung für den dreigeschossigen Bau.

„Ich kann stellvertretend für die Lehrer und Schüler sagen, dass wir uns über diese Erweiterung unseres Gymnasiums freuen und gerne etwas Staub und Lärm dafür in Kauf nehmen“, sagt Schulleiter Knut Wessel. Der ist wie Sykes Erster Stadtrat Thomas Kuchem froh darüber, dass der Schulstandort Syke durch das Bauvorhaben, so Kuchem, „weiter gestärkt wird“.

Derweil wurden in den Sommerferien in der Schule alle Unterrichtsräume mit interaktiven Monitoren und Whiteboards ausgestattet.