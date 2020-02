Die ersten Störche sind schon da

Ornithologe Thomas Meyer begrüßt Rückkehrer vom Winterquartier – zwei Monate zu früh

+ Der Storch wurde 2011 in Mittelfranken geboren und hat nun sein neues Zuhause in Gödestorf gefunden.

Gödestorf - Von Alisa Günther. Adebar ist früh dran in diesem Jahr: Weit vor Frühlingsbeginn sind die ersten Störche in der Region gesichtet worden. So wie vergangene Woche in Gödestorf: Im Alleingang sucht ein Storch auf einem Feld nach Nahrung – und lässt sich auch von Fotografen nicht stören.