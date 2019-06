Erotik-Lesung zwischen Dessous

Bild links: Dieses Quintett bestreitet den Auftakt zur Literaturwoche am 6. Juli im Kreismuseum. Bild rechts: Florian Wintel liest am 12. Juli im Friseursalon Radolla.

Syke - Eine Erotik-Lesung in einem Geschäft für Miederwaren und eine Krimilesung im Wald - Von Andree Wächter. dies sind zwei der Veranstaltungen während der Syker Literaturwoche. Vom 6. bis 13. Juli gibt es sieben Veranstaltungen unter der Überschrift: Literaturwoche anders.

Und anders ist diese Woche tatsächlich im Vergleich zu den Vorgängern. „Es ist unser erster Versuch in den Sommerferien“, sagt Jutta Behrens, Leiterin der Stadtbibliothek und eine der Organisatoren. Bisher war die Veranstaltung im Winter. Mit dem neuen Termin waren die Macher bei der Wahl der Veranstaltungsorte deutlich flexibler: Drinnen und draußen wechseln sich ab.

Den Auftakt gibt es im Sommergarten des Kreismuseums. Dort wird es heißen: „In der Natur – mit der Natur“, sagt Museumschef Dr. Ralf Vogeding. Und weiter: „Unter anderem werden ,Die kleine Meerjungsfrau‘ und ,Die Möwe Jonathan‘ vorgetragen.“ Beginn ist am Sonnabend, 6. Juli, um 15.30 Uhr. Im Eintrittspreis von acht Euro sind Kaffee und ein Stück Kuchen enthalten. Laut Vogeding können maximal 60 Personen dabei sein.

Einen Tag später, Sonntag, 7. Juli, kommen Kinder ab vier Jahren auf ihre Kosten. In der Wolfsschlucht wird das Märchen Rumpelstilzchen vom Lille Kartofler Figurentheater aufgeführt. Das Märchen der Gebrüder Grimm ist laut Behrens auch für Erwachsene geeignet. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Martina Kahsnitz erzählt Märchen am Dienstag, 9. Juli, um 15.30 Uhr auf dem Märchenplatz im Friedeholz. Zu diesem Termin – erneut bei freiem Eintritt – sind große und kleine Märchenfreunde eingeladen.

Abends geht es weiter mit Gedichten zum Thema Liebe. Vorgetragen werden sie von Lars Kaschke und Ulrich Hoferichter unter dem Motto „Erotik in der Lyrik“. Treffpunkt ist das Miederwarengeschäft „Leib und Seele“. Beginn: 19 Uhr, und der Eintritt kostet acht Euro inklusive Getränke.

Krimis stehen am Donnerstag, 11. Juli, ab 19 Uhr in der Wolfsschlucht im Mittelpunkt. Für acht Euro Eintritt lesen Autor Christian Oehlschläger und Lektor Ulrich Hilgefort aus „Auf trügerischer Spur“, eine Sammlung von Jagd- und Kriminalgeschichten. In der Beschreibung heißt es: „Zwölf Kurzgeschichten, die es in sich haben. Frei nach dem Motto: Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. In einer Sommernacht trotzen Robert Mendelski und Maike Schnur von der Kripo Celle in einer Jagdhütte einem Gewittersturm und einer scheinbar unsichtbaren, jedoch real existierenden Gefahr.“

Der 25-jährige Florian Wintel kommt in den Friseursalon Radolla „For You“. Am Freitag, 12. Juli, werden dort abends nicht die Haare geföhnt, sondern spektakuläre Reime und wilde Pointen zum besten gegeben. Untermalt wird das Programm von Gitarrenklängen. Eintritt: ebenfalls acht Euro.

Das Finale der Literaturwoche läuft dann im Vorwerk. Fünf Texttitanen kämpfen beim Poetry-Slam um den Sieg. Dem Wettbewerb stellen sich unter anderem Mona Harry und Sebastian Hahn. Moderiert wird der Abend von Sven Kamin. Los geht es am Samstag, 13. Juli, um 19 Uhr. Karten kosten acht Euro.

Für alle kostenpflichtigen Veranstaltungen hat der Vorverkauf begonnen. Karten gibt es ab sofort in der Stadtbibliothek und in der Buchhandlung Schüttert.