Erneuter Schlag gegen Drogenhandel im Kreis Diepholz

Teilen

Polizeibeamte haben in Syke, Bassum, Twistringen sowie Celle gegen acht Personen wegen organisierten Drogenhandels ermittelt. Verhaftet wurde niemand.

Bassum/Syke/Twistringen – Wenige Tage, nachdem in Barenburg eine Drogenplantage entdeckt wurde, ist der Polizei nach eigener Aussage ein erneuter Schlag gegen den organisierten Drogenhandel geglückt. Ziel der Ermittlungen sei eine achtköpfige Gruppe gewesen gegen die Beamte aus Diepholz, Celle, von der Bereitschaftspolizei, sieben Diensthundeführer und ein Sondereinsatzkommando am Donnerstagmorgen zeitgleich in zwölf Objekten in Syke, Bassum, Twistringen und Celle vorgegangen seien. Dabei habe es sich um mehrere Wohnungen und zwei Lokale gehandelt.

Die beschuldigten Männer sind laut Pressemitteilung zwischen 22 und 49 Jahren alt. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem 700 Gramm Kokain, 600 Gramm Marihuana, Bargeld, eine Gaspistole sowie illegale Glücksspielautomaten. Haftgründe hätten jedoch nicht vorgelesen, sodass die Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden wieder entlassen worden sind. Die Ermittlungen dauern an.