Erneut zwei Sprengungen von Zigarettenautomaten 

Syke-Leerßen/Bruchhausen-Vilsen - Zu Aufsprengungen von Zigarettenautomaten ist es erneut in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Syke/Leerßen und Bruchhausen-Vilsen gekommen.

Das berichtet die Polizei Syke. Um 2.55 Uhr wurde in Syke-Leerßen durch einen Passanten ein an der Leerßer Straße befindlicher Zigarettenautomat aufgesprengt aufgefunden. Ein zweiter, laut Polizei, offensichtlich aufgesprengter Automat, wurde am Sonntagmorgen durch Passanten in der Straße Am Scheunenacker / Ecke Moorer Damm in Bruchhausen-Vilsen entdeckt. Die Automaten seien durch die Sprengung komplett beschädigt worden.

Die Anzahl der entwendeten Zigaretten und die Art und Weise der Sprengung ist der Polizei in beiden Fällen derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Bereits in der Nacht zu Samstag kam es zu einem gleichgelagerten Fall in Syke/Barrien. Bei sachdienlichen Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an das Polizeikommissariat in Syke unter der Telefonnummer 04242-9690.

