Ergänzungen für die Feuerwehrflotte im Landkreis Diepholz

Von: Florian Adolph

Auch bei starken Wind schwebte die Drohne, ohne zu wackeln, über den Anwesenden. Versammelt hatten sich Landrat Cord Bockhop (l.), die Besatzung der Drohnenfahrzeuge, Klaus Speckmann vom Fachdienst Bevölkerungsschutz (2.v.r.) und Kreisbrandmeister Michael Wessels (r.). © Florian Adolph

Die Kreisfeuerwehr freut sich über neue Ausrüstung und Fahrzeuge im Wert von 637 000 Euro. Diese dienen nicht nur dem Transport von Drohnen.

Landkreis Diepholz – Sie sind komplett aufmarschiert, um ihre Feuerwehrflotte zu zeigen. Während eines Pressetermins am Dienstag hat der Landkreis Diepholz in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Barrien seine seit dem Jahr 2021 neu angeschafften Ausrüstungsmaterialien und Fahrzeuge vorgestellt.

Drohnentransportfahrzeuge für die Kreisfeuerwehr

„Wir haben dafür gerne die 637 000 Euro ausgegeben“, sagte Landrat Cord Bockhop in seiner Rede. Dafür bekommen hat die Kreisfeuerwehr fünf Mehrzweckfahrzeuge (MZF), ein Mannschaftstransportwagen (MTW) sowie fünf Anhänger, die für zusätzliche Transportkapazitäten und Einsatzmöglichkeiten sorgen. Drei der Mehrzweckfahrzeuge sind mit jeweils zwei speziellen Drohnen für den Feuerwehreinsatz ausgestattet. Sie sind im Landkreis auf die Standorte Diepholz, Sulingen und Leeste verteilt.

Tim Siemer (Leitstelle Landkreis Diepholz) und Sven Schuhmacher, beide von der Drohnengruppe Nord, zeigen eine ihrer Drohnen und die dazugehörige Fernbedienung (v.l.). © Florian Adolph

„Die Eintreffzeit nach Alarmierung beträgt 20 bis 25 Minuten im ganzen Landkreis“, erklärt Kreisbrandmeister Michael Wessels. Die Drohnen wurden bereits 2020 angeschafft und werden nicht nur eingesetzt, um der Polizei bei der Suche nach vermissten Personen zu helfen, sondern auch zum Überfliegen von Bränden. So will die Feuerwehr Hotspots finden, damit sie diese Stellen gezielt mit Wasser löschen kann. Dies sei schon beim Industriebrand bei Weser Feinkost im März 2021 passiert, nennt Kreisbrandmeister Wessels ein Beispiel aus jüngerer Vergangenheit.

Anhänger für die Selbstversorgung der Feuerwehr in Katastrophengebieten

Ein wichtiger Grund für die Anschaffung der zusätzlichen Anhänger war, um sie als Plattform zum Transport von Ausrüstungs- und Versorgungsmaterialien bei Einsätzen in den Nachbarkreisen oder auch bei längeren Einsätzen innerhalb des Landkreises zu nutzen. Unterkünfte, Nahrungsversorgung, Toiletten oder Kraftstoff für die Einheiten könnten an einen Katastrophenschauplatz nicht mehr vorhanden sein. Deshalb sei es wichtig, dass die Feuerwehr all diese Dinge selbst mitbringen kann. Sie soll sich am Einsatzort mindestens 48 Stunden komplett selbst versorgen können.

Alles neu: Kreisbrandmeister Michael Wessels erklärt das Innere von einem der neuen Fahrzeuge. © Florian Adolph

Eines der neuen Mehrzweckfahrzeuge dient daher unter anderem der Auslieferung von Lebensmitteln an die Einsatzkräfte. Eine mobile Küche gibt es bereits seit Längerem, eine mobile 980-Liter-Tankstelle für einen der Anhänger wurde jetzt besorgt. In der Umsetzung befinden sich außerdem zwei weitere Anschaffungen für die Kreisfeuerwehrbereitschaften: ein Sanitär-Anhänger und ein „Abrollbehälter Unterkunft“, welcher unter anderem Zelte und Feldbetten für Übernachtungen in Einsatzgebieten außerhalb des Landkreises enthalten wird. Weiterhin wurde bereits ein Auftrag für die Anschaffung eines neuen Einsatzleitwagens 2 (ELW2) für die Technische Einsatzleitung Süd (TEL Süd) erteilt, dessen Auslieferung aber nicht mehr dieses Jahr erfolgen wird. Bis auf zwei Anhänger sind alle Fahrzeuge, die in den Feuerwehrtechnischen Zentralen in Barrien und Wehrbleck stationiert sind, schon im Einsatz, erklärt der Landkreis.

In seiner Rede zeigte sich Landrat Bockhop beeindruckt davon, wie eine Drohne ohne zu wackeln trotz der Windböen in der Luft stand. Er hob aber auch hervor, dass alle Technik nur so gut ist wie die Menschen, die sie benutzen. Er lobte daher die Kompetenz und Ausbildung der Feuerwehr. „Da bei der Finanzierung einen roten Strich anzusetzen“, so Bockhop, „wäre ein Fehler.“