Ein erfrischender Sonntag

45. Barrier Volksradfahren

+ Mit der passenden Kleidung stört der Regen nicht. J Foto: Ehlers

Barrien - Hermann (51), Teilnehmer des 45. Barrier Volksradfahrens fand den Regen am Sonntag „sehr erfrischend“. Manfred Nienaber, mit Bruder Klaus seit Urzeiten Organisator des radelnden Vergnügens, hätte den Regen lieber am Samstag gehabt. „Alles gut“, so der Tenor im Fahrerlager. Zufriedenheit stellte sich auch auf den Gesichtern der Gastgeber ein, knackten sie doch mit 15 292 Teilnehmern seit dem Start im Jahr 1975 die 15 000er Marke. Ein anderer Wert vervollständigt das Bild: Die Radler legten insgesamt fast 360 000 Kilometer zurück. „Ein paar Mal um die Erde“, meinte Nienaber trocken.