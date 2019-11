Erfolgsrezept mit lauter guten Zutaten

Schon in Weihnachtsstimmung: Bürgermeisterin Suse Laue (v.l.), Ilsemarie Hische und Kathrin Wilken. Foto: Ehlers

Syke - Von Michael Walter. Sich ein bisschen von den ganzen anderen Weihnachtsmärkten abheben: Das war der Hintergedanke, den Getrud Harthus hatte, als sie vor mittlerweile Jahrzehnten bei der Syker Stadtverwaltung die Weihnachtlichen Kulturtage erfand. Neben dem üblichen Weihnachtsmarktgedöns mit Glühwein, Schmalzkuchen und Christbaumschmuck sollte es auch noch etwas anderes geben. Etwas, das es in dieser Form sonst nicht in der Region gab.

Musik von Amateuren und Profis sowie hochwertiges Kunsthandwerk waren damals die Grundzutaten für ihr Erfolgsrezept. Gertrud Harthus ist inzwischen längst im Ruhestand. Die Weihnachtlichen Kulturtage gibt es noch immer. Am Mittwoch stellten ihre Nachfolgerinnen Kathrin Wilken und Ilsemarie Hische von Stadt & Kultur das Programm vor. Und sie halten sich noch immer an das überlieferte Rezept.

Da wäre zunächst mal das Offensichtliche: Das Budendorf, das am zweiten Adventswochenende auf dem Rathausplatz steht und das im Wesentlichen den Inhalt Weihnachtsmarkt bedient. Weit stärker besetzt ist jedoch der Punkt Kunsthandwerk: Etwa 100 Aussteller haben Hische und Wilken nach Syke geholt. Und sie haben sich dafür nicht verbiegen müssen: Die Weihnachtlichen Kulturtage sind ein Begriff in der Szene und es haben weit mehr Anbieter Interesse an einem Stand, als die Stadt unterbringen kann. „Wir haben eine Warteliste“, sagt Ilsemarie Hische, die sich deshalb gar keine Sorgen wegen kurzfristiger Absagen machen muss.

Wie in den vergangenen Jahren wird die Kunsthandwerk-Ausstellung zweigeteilt: Forum ist zum einen Rathausfoyer und Bibliothek und zum anderen die Kreissparkasse am Mühlendamm. „Die weitaus meisten Aussteller kommen aus der Region“, sagt Hische. „Ein paar nehmen aber durchaus eine weite Anreise in Kauf. Zum Beispiel aus Emden, Sittensen und Münster.“

Bleibt noch das Musikprogramm: Das beginnt – auch das hat Tradition – mit dem Chor der Grundschule am Lindhof, der die feierliche Eröffnung der Weihnachtlichen Kulturtage begleitet. Forum dafür ist am Samstag, 7. Dezember, um 14 Uhr die Christuskirche.

Auf der Showbühne am Rathausplatz spielt ab 15 Uhr die Bläserklasse des sechsten Jahrgangs vom Gymnasium.

Um 16 Uhr ist dann wieder die Christuskirche Schauplatz: Dort tritt der Oldenburger Jugendchor auf.

Der Posaunenchor Syke/Barrien gehört bei den Weihnachtlichen Kulturtagen praktisch zum Inventar. Er tritt um 17 Uhr auf der Showbühne auf.

Mit dem Trio Concertini klingt der Samstag ab 20 Uhr in der Christuskirche musikalisch aus, präsentiert vom Konzertverein JFK.

Am Sonntag beginnt das Programm um 11.30 Uhr mit einer Matinee in Saal der Kreissparkasse am Mühlendamm. Der Literaturkreis liest Heiteres und Nachdenkliches. Musikalisch begleitet wird er dabei vom Cho(h)rwurm.

Um 12.30 Uhr stellt die Tanzschule Augustin auf der Bühne ein Showtanz-Projekt mit Behinderten und Nichtbehinderten vor.

Zum ersten Mal dabei ist die Instrumentalgruppe des sechsten Jahrgangs der Luise-Chevalier-Schule. Sie spielt ab 13.45 Uhr auf der Showbühne.

Um 14.30 Uhr beginnt in der Christuskirche das Weihnachtskonzert des Modernen Orchesters des TuS Syke.

Die Bläserklassen aus den Jahrgängen fünf und acht des Gymnasiums präsentieren sich um 16 Uhr auf der Showbühne am Rathausplatz.

Den Schlusspunkt dort setzt ab 17 Uhr Jonny Glut mit seiner etwas anderen Art von Weihnachtsmusik.

Und in der Christuskirche beschließt ab 18 Uhr der Gospelchor der Kirchengemeinde die Weihnachtlichen Kulturtage. An beiden Tagen gibt es Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus, in der Bibliothek und in der Kreissparkasse. Die Lucia-Sängerinnen aus Schweden sind diesmal nicht dabei. „Es hat leider zeitlich nicht gepasst“, sagt Ilsemarie Hische und vertröstet auf 2020.

Quasi als zusätzliche Eigenwerbung für die Weihnachtlichen Kulturtage gibt die Stadt Postkarten mit unterschiedlichen Motiven aus. Zu bekommen sind sie kostenlos beim Bürgerbüro im Rathaus, bei der Kreissparkasse am Mühlendamm und in zahlreichen Geschäften in der Innenstadt.