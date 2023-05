Plötzlich Deutscher Meister: Tanz-Team des TSC Hansa Syke holt bei erster Teilnahme Titel

Von: Michael Walter

Da passt man einmal nicht auf und ist schon Deutscher Meister! Die Dancecrew vom TSC Hansa Syke freut sich sichtlich darüber. © TSC Hansa Syke

Direkt bei der ersten Teilnahme: Formationstanz-Team des TSC Hansa Syke holt sich den Titel im Equality-Tanzen.

Syke – Auf Anhieb den Titel geholt: Das hätte sich die „Dancecrew“ vom TSC Hansa Syke nicht mal träumen lassen. Aber die Syker haben das geschafft. Zum ersten Mal bei den Deutschen Meisterschaften im Equality-Tanzen mitgemacht, und gleich Meister geworden.

Equality-Tanz – das ist Tanzen mit (überwiegend oder vollständig) gleichgeschlechtlichen Paaren. Der TSC Hansa hatte viele Jahre lang eine erfolgreiche Latein-Formation. Wie berichtet, musste er sich aus dem regulären Wettkampfbetrieb zurückziehen: Chronischer Männermangel. Und die offizielle Tanzsportordnung legt unerbittlich fest: Ein Tanzpaar besteht immer aus einem Mann und einer Frau. Die Hansa-Formationen sind deshalb zuletzt nur noch in der Hobby-Liga angetreten.

Nach der Equality-WM in Blackpool, an der die Syker teilgenommen hatten, war der Kontakt zum DVET zustande gekommen. Das ist der Deutsche Verband für Equality-Tanzen. Der wiederum hat seine historischen Wurzeln ursprünglich in der schwul-lesbischen Szene und hat sich vor zehn Jahren mit dem Bestreben gegründet, den „traditionellen“ Turnier-Tanzsport (Mann-Frau) weiterzuentwickeln. Dabei versucht er bewusst den Spagat zwischen Sport und Event. „Der Verband ist relativ offen“, erklärt Hansa-Vorsitzende Friederike Evers-Ellerbruch. „Man kann an seinen Veranstaltungen teilnehmen, ohne selbst sofort Mitglied werden zu müssen. Und so haben wir gedacht: Wir probieren das einfach mal aus.“

Die Syker sind in Berlin unter dem Namen Dancecrew im Bereich der Showtanz-Gruppen angetreten. Mit neun Frauen und einem Mann und als einzige Latein-Formation. „Unser Trainer hat mitgetanzt“, erklärt Friederike Evers-Ellerbruch, die selbst mit auf dem Parkett stand. „Uns war wichtig, zu zeigen, dass unser Konzept funktioniert. Komplett geschlechterunabhängig.“

Reicht der Show-Effekt?

Die Aufregung vor dem Wettkampf war sehr groß. „Weil wir nicht wussten, ob wir da so richtig reinpassen“, sagt Evers-Ellerbruch. „Weil es kein klassischer Formationswettbewerb in dem Sinne war, sondern eben auch der Show-Effekt mitbewertet wurde. Und da wussten wir im Vorfeld nicht, ob wir genug Show liefern.“ Der ganze Wettbewerb sei offener für kreative Freiheiten als die traditionellen Formationstanzwettbewerbe, mit denen die Syker groß geworden sind. Und die anderen Teams hätten zudem auch tänzerisch ebenfalls noch eine ganze Menge geboten.

„Tja, und jetzt sind wir Deutscher Meister. So schnell kann’s gehen“, sagt Evers-Ellerbruch und lacht.

Dabei war der TSC Hansa in diesem Jahr schon vorher bereits sehr erfolgreich. Denn auch das Nachwuchs-Team –die Offspring Dancecrew – ist bei den deutschen Meisterschaften in ihrem Bereich Vizemeister bei den Soloformationen geworden. Zusätzlich belegten zwei weitere Teams aus der Offspring Dancecrew noch den zweiten und dritten Platz in der Kategorie Smallgroups.

Weitere Erfolge

Einen speziellen Erfolg konnte dabei Rieke Wendelken erzielen: Sie belegte den ersten Platz im Solo in den Tänzen Rumba und Jive und ist somit zweifache Deutsche Meisterin.

Beide Gruppen lassen jetzt eine sehr spannende Saison hinter sich und starten mit neuer Musik, neuen Outfits und neuen Choreografien in die nächste Saison. „Mit der Equality-Formation wollen wir im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder zur Weltmeisterschaft fahren – und würden da gerne weiter vorne landen“, sagt Friederike Evers-Ellerbruch.

Wer Equality-Tanzen selbst mal ausprobieren möchte: Das nächste Probetraining ist am Sonntag, 4. Juni, von 13 bis 15 Uhr in der Sporthalle an der Ferdinand-Salfer-Straße. Und wer schon vorher gerne mal bei einem der Teams zum Training vorbeischauen möchte, kann sich unter 0176 / 55 265 148 beim Verein melden.