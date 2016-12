Entschleunigter Advent

Im Kindergarten Sonnenstrahl

+ © Heinfried Husmann Statt Basteln und Backen Weihnachtslieder singen mit den Eltern: Im Kindergarten Sonnenstrahl das Kontrastprogramm zur oftmals hektischen Vorweihnachtszeit. © Heinfried Husmann

Syke - Von Michael Walter. Ganz still ist es, als die Kerzen angezündet werden. Jedes Kind bekommt ein Licht, geht damit zu seinen Eltern und überreicht es ihnen. Dann sitzen alle gemeinsam im Kreis und singen Weihnachtslieder.

Jeden Adventsmontag zur Abholzeit spielt sich diese Szene im evangelischen Kindergarten Sonnenstrahl an der Wilhelm-Heile-Straße ab. Gestern zum letzten mal in diesem Jahr. Als Kontrastprogramm zu den üblichen Bastel- und Kekseback-Nachmittagen, zu denen die Kindergärten in der Vorweihnachtszeit Eltern und Verwandte einladen.

„Wir wollten ganz bewusst ein wenig Entschleunigung in dieser oftmals hektischen Vorweihnachtszeit anbieten“, sagt Kita-Leiterin Anke Wohlfromm. „Auch Bastelnachmittage können ja sehr hektisch sein. Vor allem, weil die Eltern ja vor Weihnachten auch noch ganz viel anderes zu tun haben.“

Zum ersten Mal hat der Kindergarten in diesem Jahr dieses „Entschleunigungsprogramm“ angeboten. Und die Eltern haben es dankbar angenommen. Nicht zuletzt, weil es für sie keinen zusätzlichen Termin bedeutet: Sie kommen ja ohnehin ihre Kinder abholen.

„Auch die Kinder sind ganz stolz“, sagt Wohlfromm. „Diese Lichter haben sie zum Beispiel vorher selbst gebastelt. Und sie freuen sich, dass ihre Eltern bei den Weihnachtsliedern mit dabei sind.“

Seit 1994 gibt es den Kindergarten Sonnenstrahl. Zuerst war er an der Hohen Straße zuhause, vor 20 Jahren folgte dann der Umzug in sein jetziges Gebäude. „Kindergarten hat sich in dieser Zeit sehr verändert“, sagt Anke Wohlfromm, die von Anfang an im Sonnenstrahl dabei war. „Damals hatten wir Betreuungszeiten von 8 bis 12, heute von 7 bis 16 Uhr. Damals gab es keine Wickelkinder und keine Integration.“

Dementsprechend anders waren auch die räumlichen Voraussetzungen: Es gab keinen Bedarf an Wickeltischen, an Mittagessen und an Platz für das Schläfchen danach. „Meine Küche zuhause ist größer als unsere hier“, sagt Wohlfromm, um ein möglichst plastisches Beispiel zu geben.

Die räumliche Situation an der Wilhelm-Heile-Straße ist zwar in keiner Form dramatisch. Dennoch hat sie für die Kita Folgen. „Wir sind mittlerweile der einzige Kindergarten in Syke, der keine Krippengruppe hat“, sagt Wohlfromm. Das wirkt sich mittelbar auch auf die Anmeldesituation aus. Denn: „Wer einen Krippenplatz für sein Kind braucht, der lässt es in der Regel auch danach in derselben Kita, und wechselt nicht“, so Wohlfromm.

Die Kita-Leiterin hätte zwar gerne eine Krippengruppe, weiß allerdings auch um die Schwierigkeiten, die das mit sich brächte. „Einen Anbau gibt das Grundstück nicht her. Bliebe höchstens ein Ausbau des Dachs.“ Zu entscheiden hätte darüber die Stadt. Ihr gehört das Gebäude.