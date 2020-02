Theaterwerkstatt begeistert im Kreismuseum mit „Lang man düchtig to“

Syke - Der britische Autor Dave Freemann hat mit „Lang man düchtig to“ (im Original „Kindley keep it covered“) eine Komödie voller Turbulenzen geschrieben. Ein Gag jagte den anderen. Damit hat der Autor allerdings auch hohe Anforderungen an jene gestellt, die auf den Theaterbühnen stehen. Diesen Anforderungen stellt sich auch das Ensemble der Theaterwerkstatt Syke mit Bravour. Am Samstag hatte „Lang man düchtig to“ Premiere auf der Museumsdiele des Kreismuseums.

Die Besucher der folgenden Aufführungen dürfen sich auf ein unterhaltsames und auch spannendes Theaterstück freuen. Mit Szenenbeifall, immer wieder herzlichem Lachen und ausdauerndem Beifall am Ende zeigte das Publikum seine Begeisterung für die Laiendarsteller im feinen Bühnenbild, für das Frank Mithöfer zuständig ist.

Was spielt sich da bloß auf der Gesundheitsfarm von Knuth Dickmann (Andreas Garves) und Inge Dickmann (Cornelia Reichert) ab? Die Idylle der Oase der Gesundheit gerät ins Wanken, als mit Siggi F. Bückler (Frank Mithöfer), der totgeglaubte erste Ehemann von Inge Dickmann, urplötzlich auftaucht. Mit dem Geld, dass Ingrid seinerzeit von der Versicherung bekommen hatte, wurde die Gesundheitsfarm aufgebaut.

Um mit Waltraud Heringer (Karin Wülbern) zu sprechen: „De Saak is komplizeert noag!“ Und der wiederauferstandene Siggi macht klar, worum es ihm geht – „um dat Geld vun de Versekerung“.

Siggi und Knuth geraten aneinander – und zwar so heftig, dass Schwiegermutter Veronika (Maren Kanther) befürchtet: „De een Schwiegersöhn steiht vun de Doden wedder op un versöcht, den annern um de Eck to bringen!“ So sieht es aus, als Siggi Knuth heftig in die Mangel nimmt und Knuth schreit: „He versöcht mi umtobringen!“ Aussehen tut es schon so. Der Szenenapplaus für diese handfeste Auseinandersetzung ist voll verdient.

Aber die „Wiedergeburt“ von Siggi macht das Stück nicht allein aus. Farmchef Knuth nervt Frau Ingrid und Schwiegermutter Veronika mit Schnäppchen, die er von Auktionen mit nach Hause bringt. Zum Beispiel ein ausgestopftes Kamel und, sichtbar gleich am Anfang auf der Bühne, eine als Koch verkleidete Puppe mit Menükarte.

Und diese Menükarte wiederum hat es dem ewig hungrigen, auf Diät gesetzten Gast Völler (Holger Feldermann) angetan. Kein Wunder: Es sind unter anderem Krabben, Snuten und Poten und rote Grütze im Angebot. Und für Völler, der abnehmen muss und sogar Kekse klaut, um satt zu werden, ist die Farm ein Jammertal.

Es tut sich also so einiges in der Oase der Gesundheit, sogar die Polizei schreitet mit Inspektor Petersen (Saskia Wendt) ein. Ob sich alles am Ende zum Guten wendet? Das verraten wir an dieser Stelle lieber noch nicht.

Neben und hinter der Bühne agieren Claudia Schultes (Requisiten), Günter Meyer (Technik), Friedel Mester (Regieassistenz und Souffleuse), Gustav Kanther (Bühnenbau) und Horst Wülbern.

Maren Kanther: 25 Jahre auf der Bühne

Eine Besonderheit hatte die Premiere. Museumsleiter Ralf Vogeding verriet sie einleitend. Die Theaterwerkstatt besteht seit nunmehr 25 Jahren. Und Maren Kanther und Ehemann Gustav Kanther gehören seit 25 Jahren als Mitgründer dazu. Gustav Kanther beim Bühnenaufbau und Getränkeverkauf, Maren Kanther seit 25 Jahren auf der Bühne. Am Ende würdigten Claudia Schultes und Karin Wülbers mit Blumen und Präsent. Maren Kanther auf die Frage, was 25 Jahre Theaterspiel für sie bedeuteten: „Diese Jahre waren eine große Bereicherung in meinem Leben. Alle ziehen wir an einem Strang. Jeder macht, was er kann, es hat alles Sinn.“ Der erste Auftritt der Theaterwerkstatt war unter Regisseur Jürgen Reiners, im Ratssaal mit einer Szene von Shakespeare. Im Laufe der Jahre hat sich die Sykerin in die Herzen der großen Fangemeinde der Theaterwerkstatt gespielt. So „nebenbei“ erledigt sie für die Theaterwerkstatt weitere Aufgaben.