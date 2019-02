Energiegeladene Performance mit swingender Melodik

Syke - VON DETLEF VOGES. Es geht kein Weg daran vorbei: Wenn Gäste aus England zu Besuch sind, ist momentan nichts wie früher. Auch wenn es sich dabei um etwas so Grenzüberschreitendes handelt wie ein Musikkonzert. Der Brexit umspült alles.

Als der englische Jazzmusiker und Pianist Ivo Neame 2016 mit dem Trio Phronesis (Jasper Hoiby Kontrabass und Anton Eger Schlagzeug) auf Einladung des Syker Musikvereins JFK in Syke gastierte, lag die Brexit-Entscheidung noch in den Windeln. Inzwischen sind die Hosen voll. Kein Wunder, dass Neame bei seinem zweiten Konzert in Syke am Sonnabend im Saal der Kreissparkasse nach dem ersten Stück bekundete, dass es ihm um den Brexit leid tue. Das Publikum dankte artig und freute sich, dass die mögliche harte Trennung keinerlei negative Einflüsse auf die musikalische Qualität des Konzerts hatte.

Neame kam mit neuen Kollegen, hatte George Crowley (Tenorsaxophon), Tom Farmer (Kontrabass) und James Maddren (Drums) um sich versammelt. Ein Quartett, dessen Mitglieder sich auf Augenhöhe begegnen. Die gewollte Gleichberechtigung ist wohltuend. Sie führt zu einem vielschichtigen und komplexen Bandsound.

Am Sonnabend stellte der Pianist, Komponist und Bandleader sein neues Projekt „Moksha“ vor. Der Name kommt aus der hinduistischen Philosophie und bedeutet die Überwindung des Kreislaufs von Tod und Wiedergeburt - die ultimative Erlösung von irdischen Sorgen und Nöten, die Voraussetzung von Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung.

Gastgeber Gerd Harthus versuchte gleich, aus dieser philosophischen Vorlage Genuss zu kosten und äußerte die Hoffnung, das Konzert versetze nun alle in entsprechende Trance. Das JFK-Vorstandsmitglied irrte gewaltig. In Trance verfiel offenkundig niemand, in Begeisterung augenscheinlich alle.

Dafür lieferte das charismatische Quartett alle Zutaten mit einer energiegeladenen Performance. Neame ist eigen in seinen jazzigen Interpretationen. Der Musiker verzichtete diesmal auf den elektronischen Sound seines Keyboards und beschränkte sich auf das Piano. Vielleicht gerade deshalb blieb sein Spiel in der teils swingenden Melodik und dem forschen Drive schillernd und belebend.

Die möglichen Trance-Transfers hielten sich in Grenzen. Und wenn, dann halfen Tenorsaxophonist George Crowley und Schlagzeuger James Maddren schnell wieder ins Hiersein zurück. Ihr ausgeprägter rhythmischer Groove ließ kein Wegdriften zu. Vielmehr arbeiteten beide intensiv mit am freudigen Wachsein beim Publikum.

Dabei war es immer auch das abgepasste vielseitige Spiel, das Interesse speiste. So spürte man bei dem Stück „Laika“ wirklich so etwas wie ein Orbit-Feeling. Eine in blaues Licht getauchte Bühne bestärkte das Sphärische, die Musiker lieferten das passende Klangmuster dazu.

Der Titelgeber „Moksha“ hatte alle Zutaten für ein farbiges Musikstück, in dem jeder der vier Musiker seine Handschrift hinterlassen konnte, furios und eindrücklich. Eine wunderbar leidenschaftliche Komposition.

Aus der scharfen Küche kam auch das Stück „Vegetarians“, in dem Neame und Partner den Dampf unter dem Deckel abließen und eher Chili als Basilikum servierten.

Mit „Moksha“ lieferte Neame eine ausgereifte Arbeit und begeisterte damit seine Fangemeinde in Syke.