Endspurt auf der Baustelle

Von: Michael Walter

Das neue Wasserrohr. Bis zum Anschlusspunkt an der alten B6 fehlt nur noch ein kurzes Stück. © Michael Walter

Neue Trinkwasserleitung am Handelsweg fast fertig Dann folgt Rückbau des Provisoriums

Gessel – Das Ende ist in Sicht: Mitte September soll die neue Trinkwasserleitung am Handelsweg komplett verlegt sein. Die Arbeiten daran dauern bereits über ein Jahr. Und sie sind auch noch lange nicht beendet, wenn die neue Leitung in Betrieb ist.

Seit Juli 2022 tauscht die Firma RTH aus Hoya ein etwa zwei Kilometer langes Verbindungsstück vom Wasserwerk in Ristedt zur Harzwasserleitung nach Bremen aus. Obwohl es völlig intakt ist. „Das alte Rohr würde auch noch 30 Jahre halten“, sagt Baustellenleiter André Sälzer. Aber weil es Asbestzement enthält, hat sich der Versorger Harzwasserwerke entschlossen, es gegen ein Stahlrohr auszutauschen.

Der Austausch geschieht bei laufendem Betrieb. Daher mussten die Arbeiter von RTH zuerst eine provisorische Wasserleitung neben der alten bauen (wir berichteten), dann die alte Leitung zurückbauen und das neue Rohr verlegen.

Hört sich im Prinzip ganz einfach an, hat es aber in sich: Das Provisorium war nötig, weil die Trasse nicht genügend Platz bietet, um gleich das neue Rohr parallel zum alten fertig zu bauen und dann einfach von alt auf neu umzuschalten. Das Provisorium liegt praktisch direkt unter der Oberfläche, wo eine Wasserleitung normalerweise nicht liegen würde. Zum Beispiel, weil sie dort nicht frostsicher ist. „Sie liegt da auch nicht gefällegerecht“, erklärt André Sälzer. Das heißt, es könnten sich unter Umständen Luftpolster in der Leitung bilden. Die sind gleich aus mehreren Gründen unerwünscht. Etwa weil sich dadurch der Wasserdruck vermindern könnte. Oder weil langfristig durch den Luftkontakt zum Metall Korrosion entstehen würde – und dann Rostpartikel das Wasser trüben. Etwas, das André Sälzer für die kurze Nutzungsdauer des Provisoriums ausschließen kann. „Kein braunes Wasser, kein Druckabfall, nichts. Das wird auch ständig überwacht!“

Auf gut zwei Kilometern Länge verlegt die Firma RTH im Auftrag der Harzwasserwerke eine neue Trinkwasserleitung am Handelsweg in Gessel. © Michael Walter

Nur auf Dauer wäre das halt nichts. Und deshalb liegt die „richtige“ neue Leitung da, wo vorher die alte gelegen hat. Auch das hört sich einfacher an, als es war. Weil am Handelsweg sehr langsam gebaut werden muss.

Aus verschiedenen Gründen. Erstens: „Wir wollen die Straße nicht zu sehr beschädigen“, sagt André Sälzer. Zweitens müssen seine Leute den Anliegerverkehr durchlassen. Und drittens wegen des Materials: Die alte Leitung enthält – wie erwähnt – Asbestzement. Asbestfasern gelten als hochgradig krebserregend, sind aber harmlos, solange sie in anderem Material gebunden sind. Heißt also: die alten Rohre beim Ausbauen nicht beschädigen. „Bei der alten Leitung sind die einzelnen Rohre mit Steckmuffen verbunden“, erklärt Sälzer. „Die kann man einfach auseinanderziehen.“ Die einzelnen Rohre werden dann in Kunststofftaschen verpackt und auf die Sondermülldeponie gebracht.

Hübsch verpackt, und vor allem: sicher. Die alte Trinkwasserleitung wird Rohr für Rohr vorsichtig ausgebaut und in Kunststoffsäcke gepackt. So kommt sie anschließend auf die Sondermülldeponie. © Michael Walter

Auch der eigentliche Bau der neuen Leitung brauchte seine Zeit. „Das ist kein Pipelinebau, was wir hier machen“, sagt André Sälzer. Beim Pipelinebau kommt der große Bagger, reißt die Trasse auf, die Rohre, die kilometerlang vormontiert daneben gelegen haben, werden in die Trasse gelegt, dann schüttet der Bagger den Graben wieder zu, und fertig. „Was da automatisiert abläuft, muss hier alles von Hand passieren. Jedes Rohr wird einzeln verlegt und verschweißt.“

Bis zum Anschlusspunkt an der alten B 6 fehlt nur noch ein kurzes Stück. Mitte September dürfte dieser Anschlusspunkt erreicht sein, schätzt Sälzer. Dann folgt die Druckprüfung, anschließend wir die neue Leitung desinfiziert und es werden über einen bestimmten Zeitraum Wasserproben gezogen, um sicherzustellen, dass die Leitung keimfrei ist. Ende September, Anfang Oktober dürfte die neue Leitung dann in Betrieb gehen.

Für André Sälzer und seine Bautrupps ist die Arbeit damit aber noch lange nicht erledigt. Sie beginnen dann damit, das Provisorium wieder zurückzubauen. Auch dafür gilt: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das wird ebenfalls nicht einfach rausgerissen, sondern Stück für Stück getrennt und ausgebaut. Rund 160 einzelne Rohre. Und die gehen anschließend dahin, wo sie hergekommen sind. „Der Lieferant nimmt sie zurück“, sagt André Sälzer. „Das war von Anfang an so vereinbart.“