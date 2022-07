Endlich wieder Spielfest

Von: Michael Walter

Von ihnen aus könnte es gleich losgehen, das Programm steht. Von links: Jens Steinbüchel, Torben Schmidt (oben auf dem Wagen), Michael Gasde, Andreas Schmidt, Michaela Borrmann und Ute Hannekum-Schmidt bilden das Orga-Team für das Spielfest in Osterholz. © Michael Walter

Traditioneller Aktionstag am Drei-Dörfer-Haus in Osterholz: Programm steht

Osterholz – Für Ortsbürgermeister Andreas Schmidt gibt es da gar kein Vertun: Das ist nicht bloß einfach irgendeine Kinderbespaßung, sondern eine Institution. Und für die Einwohner der drei Dörfer Osterholz, Gödestorf und Schnepke ein gesellschaftlicher Anlass, der auf einer Stufe mit Schützenfest und Erntefest steht. Die Rede ist vom Spielfest, das der gemeinsame Ortsrat der drei Dörfer ausrichtet. Wie lange schon, das weiß kein Mensch mehr. „Mindestens seit 1980“, sagt Schmidt. So weit gehen seine eigenen Unterlagen zurück.

Eigentlich gibt es dieses Spielfest jeden Sommer. Wie vielen anderen auch, hat aber Corona in den letzten beiden Jahren den drei Dörfern einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Ein Grund mehr, dass beim Orga-Team die Vorfreude groß ist: Das Programm steht. Gute zwei Wochen vor dem Termin am Sonntag, 14. August. Forum ist der Sportplatz am Drei-Dörfer-Haus.

Ausrichter ist, wie in der Vergangenheit, der Ortsrat. Als Partner sind die Feuerwehr, der Sportverein und der private Kindergarten Grashüpfer mit im Boot. Andreas Schmidt und Michael Gasde (Ortsrat), Michaela Borrmann (Sportverein), Torben Schmidt und Jens Steinbüchel (Feuerwehr) sowie Ute Hannekum-Schmidt (Kindergarten) bilden das Orga-Team.

Das Spielfest steht jedes Mal unter einem anderen Motto. Zuletzt 2019 lautete es „Mittelalter.“ Jetzt heißt es „Feuerwehr“. Andreas Schmidt ist sicher: „Das zieht immer.“

2019 war das bisher letzte Spielfest in Osterholz. Damals hieß das Motto „Mittelalter“, diesmal ist es „Feuerwehr“. © Archiv

Traditionell beginnt das Fest mit einem Fußballturnier. „Das ist aber eigentlich nur das Beiwerk, um möglichst viele Kinder hierher aufs Gelände zu bekommen“, erklärt Michaela Borrmann. Zusagen hat sie neben dem Team ihres eigenen Vereins von den U 7-Mannschaften der AS United aus Bassum, des TSV Okel und aus Bramstedt erhalten. „Wir fangen um 14 Uhr mit dem Turnier an“, sagt Michaela Borrmann. „Das geht dann locker in Kaffee und Kuchen und das eigentliche Programm über.“ Von dem Andreas Schmidt geradezu schwärmt: „Die Feuerwehr hat sich super Geschichten ausgedacht.“ Ortsbrandmeister Jens Steinbüchel spielt den Ball weiter: „Wir bauen sechs verschiedene Stationen auf. Die Kinder erhalten am Anfang einen Laufzettel, und wer alle Stationen absolviert hat, bekommt hinterher eine Urkunde.“

Und an den Stationen kriegen die Kinder richtig was geboten. Sie müssen zum Beispiel „richtig“ einen Notruf absetzen, erfahren spielerisch vieles über Erste Hilfe und können herausfinden, was man so alles mit einem Verbandskasten machen kann. In einem Rauch-Zelt erfahren sie, wie eine Wärmebildkamera funktioniert und wofür sie gut ist. Sie müssen einen Feuerwehrmann von Kopf bis Fuß richtig anziehen, können mit Bergekorb, Schleiftrage und Krankentrage hantieren und – nach Alter gestaffelt – bei einer Rettungsübung mitmachen. „An einer Station machen wir dann auch ein bisschen Feuer und die Kinder können üben, wie man löscht“, sagt Steinbüchel. „Mit Feuerpatsche, Schaufel und Spritze.“ Dazu gibt es eine Fahrzeugschau unter anderem mit dem neuesten und dem ältesten Feuerwehrfahrzeug der Stadt.

Der Kindergarten sorgt für Kaffee, Kuchen und eine Tombola.

„Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, uns mal wieder im Dorf zu zeigen“, freut sich Andreas Schmidt. „Das wird ein Riesenprogramm und eine Menge Arbeit für die paar Stunden. Aber es macht echt Spaß.“ Der Ortsbürgermeister betont außerdem: „Das ist übrigens nicht beschränkt auf Osterholz-Gödestorf und Schnepke. Wer da kommen will, soll gerne kommen!“