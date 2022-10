„Endlich wieder Herbstmarkt“: Leckereien, Spiel und Spaß in der Syker Innenstadt

Von: Marcel Prigge

Gut besucht: Der Herbstmarkt in Syke lockte tausende Menschen in die Innenstadt. © Prigge

Fußball, Bogenschießen und Flippern: Der Syker Herbstmarkt konnte am Sonntag mit einem vollen Programm aufwarten. Die Besucher hatten die Möglichkeit, viele Neuheiten zu entdecken.

Syke – „Ist das lecker!“, „Guck mal, da kann man Fußball spielen“ und „Endlich wieder Herbstmarkt“. Sichtlich begeistert haben sich am Sonntagnachmittag die Besucher des Syker Herbstmarkes gezeigt. Neben kulinarischen Leckerbissen und jeder Menge Einkaufsmöglichkeiten konnten die Menschen in Syke auch eine Reihe von Neuheiten entdecken.

Syker Herbstmarkt: Straßenfußball im Käfig begeistert Jung und Alt

Nach einer kleineren Markt-Version im vergangenen Jahr und dem coronabedingten Wegfallen des Marktes 2020 konnten die Marktorganisatoren jetzt wieder aus den Vollen schöpfen. Die Hauptstraße verwandelte sich in eine Schlemmer- und Spaßmeile, die Syker Geschäfte profitierten vom verkaufsoffenen Sonntag. Eine besondere Premiere konnten die Besucher auf der Fläche gegenüber der Volksbank entdecken: Ein Fußball-Käfig, in dem Jung und Alt in zwölf Mannschaften ein Straßen-Turnier austrugen.

Rundum zufrieden zeigte sich Stadtjugendpfleger Abdelhafid Catruat über das neue Straßenfußball-Turnier. © Prigge

Stadtjugendpfleger Abdelhafid Catruat zeigt sich über das Turnier begeistert. „Wir sind total zufrieden und hätten nicht gedacht, dass es so gut ankommt.“ Es sei ein schönes Miteinander, verschiedene Altersklassen sowie Mädchen und Jungen spielten zusammen. Unter anderem seien im Teilnehmerfeld Jugendliche aus Israel und Marokko, die zurzeit aufgrund eines internationalen Jugendaustausches in Syke gastieren und für einige Tage in Ristedt im Schullandheim wohnen. Der Anlass des Wettbewerbs sei der 60. Geburtstag der Welthungerhilfe gewesen, so Catruat. Die Teilnahme am Turnier an sich sei komplett kostenlos. Um Spenden, die nach Abschluss der Veranstaltung an die Hilfsorganisation gehen sollen, wurde jedoch gebeten.

„Es ist toll, die Leute kommen und gehen, wir haben hier Musik und viele interessieren sich für das, was im Käfig passiert“, freut sich Catruat. „Das werden wir nächstes Mal auf jeden Fall wieder veranstalten.“

Flipper-Turnier und Kinder-Programm: Syker Herbstmarkt verursacht eine volle Innenstadt

Ebenfalls neu und von den Marktgängern gut besucht war der Wagen des Radiosenders „Radio 90.Vier“ mit seinen Flipperautomaten. Dort konnten sich nicht nur Flipper-Begeisterte die Zeit vertreiben, sondern auch im Wettbewerb gegeneinander antreten. In einem Turnier zeigten Flipper-Veteranen ihr ganzes Können, aber auch Neueinsteiger und Anfänger sind sichtlich auf ihre Kosten gekommen.

Über ein volles Programm konnten sich auch die Kinder freuen. Neben mehreren Aufführungen des Puppenspiels „Kasperle und der kleine Dinosaurier“ der Rahberger Märchenstube und Dosenwerfen, konnten die Kleinen auch das Bogenschießen auf dem Mittelaltermarkt ausprobieren.

Musikalische Begleitung gab es von den Harpstedter Prager. © Prigge

Ab 18 Uhr konnten die Jungen und Mädchen schließlich mit ihrem Laternenumzug in Richtung Mühlenteich starten. Für Kinder, die keine Laterne dabei hatten, hatte Michael Lux, Organisator und Geschäftsführer der Werbegemeinschaft Syke, rund 40 Ersatzlaternen besorgt. Begleitet wurde der Umzug von den Musikern des Blasorchesters „Harpstedter Prager“, die bereits seit dem Nachmittag immer wieder über dem Marktgelände zu hören waren. Den Abschluss des Tages setzte die Bovelzumft mit einer Feuershow, bevor das Feuerwerk den Markttag beendete.

Die Innenstadt sei „echt gut besucht“ gewesen, bilanziert Lux den Markttag. Trotz einiger Ausfälle bei den Beschickern habe man es geschafft, die Hauptstraße voller interessanter Stände zu bekommen und den Besuchern so einiges zu bieten. Letztendlich gehe aber auch ein großes Dankeschön nach oben: „Denn auch dank des Wetters sind wir mit dem diesjährigen Herbstmarkt rundum zufrieden.“