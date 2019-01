Sven Kamin und Per Dittmann spielen gemeinsam im Kreismuseum

Endlich wieder daheim

+ © Carola Heine Zwei „Syker Jungs“ mit bemerkenswerten Talenten: Per Arne Dittmann (l.) und Sven Kamin treten am 18. Januar im Kreismuseum auf. © Carola Heine

Syke – Zu einem außergewöhnlichen Treffen zweier „Syker Jungs“ mit bemerkenswerten Talenten kommt es am Freitag, 18. Januar, ab 19 Uhr auf der Diele des Kreismuseums. Sven Kamin und Per Arne Dittmann gastieren mit ihrem abendfüllenden Programm „Mann über Wort“ in Syke.