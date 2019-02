Lösung für Hauptstraße 46: Verpachten statt verkaufen

Syke - Von Michael Walter. Dinge, die schon ganz lange dauern, erledigen sich am Ende manchmal sehr schnell: Bis Ende Februar wollte die Christuskirchengemeinde eine Lösung vorlegen, was mit dem Haus passieren soll, das sie an der Hauptstraße 46 besitzt. Einem Verkauf hatte die Landeskirche als Aufsichtsbehörde ihre Zustimmung verweigert (wir berichteten). Jetzt liegt diese Lösung vor - drei Wochen eher als erwartet. Sie lautet: Vermietung in Erbpacht auf 99 Jahre.

„Alle sind sich einig: Die Landeskirche, der Sprengel in Osnabrück und das Kreiskirchenamt in Sulingen. Sie alle haben uns dafür grünes Licht gegeben“, sagt Jörg Hespenheide sichtbar erleichtert. Er ist der ehrenamtliche Vorsitzende vom Bauausschuss der Kirchengemeinde. „Das Grundstück bleibt damit Eigentum der Kirchengemeinde, der Pächter kann damit aber im Prinzip machen, was er will.“ Also zum Beispiel das marode Haus abreißen und ein neues bauen.

Darauf dürfte es auch hinauslaufen. Das Grundstück ist bereits in der Werbung, es gibt erste Interessenten. Hespenheide: „Alles Private, aber der eine oder ander Bauträger wird sich vielleicht auch dafür erwärmen können. Das Bieterverfahren läuft bis zum 5. März. Dann wird sondiert, sortiert und entschieden.“ Bis wann, kann er noch nicht konkret sagen. Hespenheide rechnet mit einer Entscheidung in „wenigen Monaten“.

Am liebsten hätte die Kirchengemeinde Haus und Grundstück einfach verkauft. Das hatte die Landeskirche in Hannover allerdings nicht genehmigt. Begründung: Ein Verkauf hätte Auflagen aus dem Testament widersprochen, durch das die Kirchengemeinde 1934 das Haus geerbt hatte. „Seit mehr als zehn Jahren waren wir dabei, eine Lösung zu finden“, sagt Hespenheide. „Das sind zwei Wahlperioden Kirchenvorstand. Meine Vor-Vorgänger haben sich also schon damit befasst.“ An denen habe es nicht gelegen, betont er. Die Landeskirche habe sich immer wieder um eine endgültige Entscheidung gewunden. „Dass es jetzt am Ende so flott gegangen ist, hat uns auch alle etwas überrascht“, sagt Jörg Hespenheide.

Bei einem Verkauf hätte die Christuskirchengemeinde eine große Summe Geld auf einen Schlag erhalten. Darauf muss sie nun verzichten. Die Erbpacht bringt lediglich kleines Geld, dafür aber regelmäßig und auf Dauer. Jörg Hespenheide spricht von einigen wenigen hundert Euro im Monat. „Die Höhe errechnet sich nach dem durchschnittlichen Grundstückspreis an der Hauptstraße. Dafür gibt es einen Berechnungsschlüssel. Die genaue Höhe hängt dann wieder davon ab, ob das dann eine private oder eine gewerbliche Nutzung wird.“

Unterm Strich findet Hespenheide das gar nicht schlecht. „Das ist eine langfristige Einnahmequelle. Damit haben wir etwas, wo wir unseren Nachfolgern sagen können: Da bekommt ihr jeden Monat soundsoviel Euro. Einen großen Batzen Geld kann man dagegen nur einmal ausgeben. Oder man legt ihn an. Bloß: Bei den derzeitigen Zinsen bekommt man dafür auch nicht viel.“

Hat die Kirchengemeinde eigentlich ein Mitspracherecht, wie ein möglicher Neubau aussehen würde? „Darüber haben wir uns konkret noch keine Gedanken gemacht“, sagt Hespenheide. „Ich würde mir aber schon wünschen, in die Planungen mit einbezogen zu werden.“

Zulässig wären seiner Aussage nach drei Geschosse plus einem ausgebauten Dachgeschoss. Das entspricht von der Größenordnung her dem Gebäude, das auf dem Grundstück der ehemaligen Löwenapotheke (Hauptstraße 22) entstanden ist.