Ende einer Ära: Gaby Letzing geht

Von: Anke Seidel

Ein Traum wird wahr: Eine absolute Sternstunde war die Eröffnung des Kinderhospizes Löwenherz im Jahr 2003. Das © zeigt Gaby Letzing

Es ist das Ende einer Ära: Gaby Letzing, Initiatorin des Kinderhospizes Löwenherz, Impulsgeberin und seit der Gründung Geschäftsführerin, verabschiedet sich in den Ruhestand. Wann ihr das erste Mal die Idee für ein Kinderhospiz gekommen ist, was sie ihren Nachfolgerinnen wünscht und ob sie an ein Leben nach dem Tod glaubt, verrät sie im Interview. Die Fragen stellte Anke Seidel

Das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz ist eine echte Erfolgsgeschichte, für die Sie nicht nur den ersten Satz, sondern viele Kapitel geschrieben haben. Wann hatten Sie den ersten Gedanken an das Projekt?

Das war 1997, als in der Talkshow von Margarethe Schreinemakers die englischen Kinderhospize vorgestellt wurden, als Entlastung und Unterstützung für schwerstkranke Kinder und ihrer Familien. Ich war wie elektrisiert und dachte, dass brauchen wir hier für unsere betroffenen Kinder und ihre Familien! Als Kinderkrankenschwester habe ich die Überforderung betroffener Eltern immer wieder erlebt. Dann habe ich angefangen, Freunden und Kollegen von dieser Idee zu erzählen und habe sie begeistern können von dieser Idee. Im Februar 1998 hatten wir die erste Veranstaltung in Sulingen – mit einer erstaunlich großen Resonanz: Es waren mehr als 80 Menschen da. Am Ende gab es mehr Fragen als Antworten. Aber alle haben gespürt: Wir haben heute eine Kinderhospizbewegung ins Leben gerufen! Das war für mich ein großer Spruch, aber wir sind ja wirklich von vielen Bürgern getragen worden. Ein paar Monate später haben wir den Verein Kinderhospiz Löwenherz gegründet. Sterbende Kinder und das Leid der Familien waren damals ja noch ein Tabu-Thema für die Öffentlichkeit. Und die Idee für das Kinderhospiz Löwenherz ja eine sehr revolutionäre, neue...

Hätten Sie sich damals vorstellen können, dass daraus eine so große Institution wird?

Nein. Es war auch gut so, dass ich es damals nicht wusste. Ich glaube, ich hätte vor der Verantwortung viel zu viel Angst gehabt. So konnte ich in die Arbeit hineinwachsen. Heute gibt es das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz, es gibt die ambulante Kinderhospizarbeit mit vier Standorten in Niedersachsen und Bremen, und es gibt die Löwenherz-Akademie. Wir sind eine große Einrichtung geworden, mit mehr als 140 hauptamtlichen Löwenherzen und rund 180 Ehrenamtlichen. Jeder macht eine gute Arbeit. Wir gehören zusammen.

Welche Erkenntnis hat Sie auf diesem Weg immer begleitet?

Mich hat immer ein ganz tiefes Vertrauen getragen, dass das Richtige passieren wird. Natürlich gab auch Situationen, die schwierig waren. Es waren immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit an unserer Seite! Manche für kurze Zeit, andere als lange Wegbegleiter. Wir sind immer Stehaufmännchen gewesen, wenn wir gestolpert sind, haben wir kurz innegehalten und uns wieder aufgerichtet. So war es damals, als wir im Jahr 2000 unser Löwenherz im Ministerium vorstellten und auf großes Unverständnis und Ablehnung gestoßen sind. Oder als wir nach langen Verhandlungen leider nicht das gewünschte Grundstück bekommen haben… Dafür einige Monate später ein viel schöneres Bauland kaufen konnten. Manchmal lohnt sich auch zu warten.

Was war in der Aufbauphase die größte Herausforderung – und welche ist es heute?

Es war ein ganzer Fächer an Herausforderungen damals. Dazu gehört vor allem, das Geld für den Bau des Kinderhospizes zusammenzubekommen und auch für den Betrieb. Das ging nur durch die breite Unterstützung der Bevölkerung, der Menschen im Landkreis Diepholz und weit darüber hinaus. Menschen, die uns Zeit und Geld gespendet haben. Die Unterstützer haben viel Vertrauen in uns gesetzt.

Wie ist es Ihnen eigentlich gelungen, so eine große Unterstützung zu bekommen?

In unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit war es uns immer wichtig, authentische Geschichten zu erzählen. Wir haben die betroffenen Eltern von ihrer Situation erzählen lassen und unserem Kinderhospiz als einen Ort vorgestellt, wo die ganze Familie Kraft schöpfen kann, bis heute. Wie gesagt, das hat viel mit Vertrauen zu tun. Und die Menschen haben gesehen, dass wir die Spenden für die schwerstkranken Kinder und ihre Eltern eingesetzt haben.

Und die größte Herausforderung heute?

Der Generationswechsel ist sicher eine Herausforderung für die Löwenherzen. Aber eine ganz besondere ist der Fachkräftemangel! Wir würden gern wieder alle Plätze den Familien zur Unterstützung anbieten, dafür brauchen wir aber mehr Pflegekräfte. Weil sie fehlen, mussten wir die Betreuung von zwölf auf acht Plätze reduzieren. Das war für mich einer der bittersten Entscheidungen in meiner Löwenherzzeit. Wir müssen unseren Einzugsbereich für die Familien auf Bremen und Niedersachsen begrenzen. Das bedeutet: circa 40 Prozent unserer Familien, die regelmäßig ins Löwenherz kommen, werden 2023 nicht zu uns kommen können, das ist bitter. Eine Herausforderung der kommenden Jahre wird auch ganz sicher sein, weiterhin Unterstützung und Geld zu bekommen, um Kostensteigerungen zu meistern. Ich bin zutiefst dankbar für die bisherige Unterstützung und bin sicher: Löwenherz wird auch in der Zukunft für anstehende Herausforderungen gute Lösungen finden!

Was wünschen Sie den Löwenherzen, die das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte ohne Sie schreiben müssen?

Meiner Nachfolgerin Juliane Schulze und auch Kirsten Höfer wünsche ich, dass sie als Führungskräfte von Löwenherz die Segel immer richtig setzen und sicheren Kurs halten – mit guten Kontakten zur Mannschaft und zu den Passagieren an Bord. Man kann den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.

Woher haben Sie die Kraft genommen, trotz vieler Schwierigkeiten weiterzumachen?

Sie kommt von den Menschen, mit denen ich täglich Kontakt habe, sowie von „unseren“ betroffenen Kindern und ihren Familienangehörigen und der Gewissheit: Das, was ich tue, macht Sinn!

Was war das schönste Erlebnis?

Die Eröffnung des Kinderhospizes. Das war für mich ein Gänsehautmoment, vielleicht ähnlich wie die Geburt eines Kindes. Es war sehr emotional! Und es war der Beginn der Entwicklung, wie das bei Kindern so ist. Und sehr bewegend waren viele Momente der Begleitung der Kinder und ihrer Eltern.

Wie wollen Sie ihren neuen Lebensabschnitt gestalten?

Ganz sicher werde ich nicht auf dem Sofa sitzen und Däumchen drehen. Ich möchte gern reisen und auch weiterhin als Fotografin für Sternenkinder im Einsatz sein. Außerdem würde ich gerne hin und wieder als freie Trauerrednerin arbeiten. Ich bleibe also weiterhin mit dem Thema verbunden.

Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?

Wenn das Leben und seine Energie den Körper verlassen, verändert sich etwas. Ich habe in den Sterbebegleitungen spüren dürfen: auch wenn der Körper stirbt, da ist noch was… Aber das ist schwer in Wort zu fassen. Ein Sinnbild für mich ist die Raupe, die sich in einen Schmetterling verwandelt – aber vorher ja auch nicht weiß, dass sie ein Schmetterling wird. Eines habe ich im Haus aber immer wieder erlebt: Es gibt hier viel Leben, aber auch die Traurigkeit und Schwere, es gibt Erleichterung und auch Lachen. Und es bleiben die Erinnerungen. Himmel und Hölle definiere ich für mich ganz persönlich so: Wenn jemand stirbt, und die anderen reden gut über ihn/sie, dann ist das für mich ein Himmelsaspekt. Wenn man schlecht über einen Verstorbenen reden, dann ist das die Hölle. Für mich ist es wichtig, Spuren zu hinterlassen, die Menschen zum Lächeln zu bringen!

Zur Person Als ausgebildete Kinderkrankenschwester führte Gaby Letzing zunächst den ambulanten Kinderkrankenpflegedienst „Krank und klein – bleib daheim“ damals mit Sitz in Sulingen. Vor 24 Jahren war die heute 60-Jährige Initiatorin des Vereins „Kinderhospiz Löwenherz“, aus dem sowohl das Kinderhospiz (Eröffnung 2003) als auch das Jugendhospiz (2013) entstanden sind. Heute gehören außerdem ein Netzwerk ambulanter Hilfen sowie eine Akademie zu Löwenherz.

Der Trägerverein hat heute etwa 2000 Mitglieder.



Eine Ära geht zu Ende: Gaby Letzing hat Löwenherz 24 Jahre ihres Lebens geprägt und geführt. © Anke Seidel