Eltern müssen Klassen-Chats kontrollieren

Von Michael Walter

Syke – Das Internet ist kein rechtsfreier Raum – ebensowenig wie private Chatgruppen auf WhatsApp und anderen Messaging-Diensten. Darauf weist das Gymnasium Syke jetzt die Eltern aller Schüler in einem Info-Brief hin.

Das Versenden von Kinderpornografie ist genauso strafbar wie das von gewaltverherrlichendem Material, rechtsextremistischen oder antisemitischen Inhalten, groben Beleidigungen und Bedrohungen. Das gilt unter Umständen sogar für das Weiterleiten privater Bilder an Dritte. Und im Zweifelsfall sind die Eltern für das verantwortlich, was ihre Kinder tun.

Der kommissarische Schulleiter Andreas Gläser betont: Es habe an der Schule keinen konkreten Vorfall gegeben, der die Schulleitung bewogen hätte, diesen Info-Brief auszugeben. „Aber Eltern haben in privaten Klassen-Chatgruppen etwas gesehen und uns darauf aufmerksam gemacht.“ Gläser spricht dabei von einer Grauzone. „Wir haben keinen Zugriff darauf, was die Schüler zuhause in ihren Chatgruppen posten. Wir können aber auch nicht sagen: Das ist Privatsache, das geht uns nichts an. Das wäre mir zu wenig. Daher haben wir uns entschieden: Wir informieren.“

Diesen Info-Brief gibt es in zwei Fassungen: für die Eltern der Jahrgänge 5 bis 7 und für die der höheren. „Bei den Jüngeren weisen wir noch deutlicher darauf hin, dass die Eltern für das Verhalten ihrer Kinder in Chats verantwortlich sind“, erklärt Gläser. „Wir bitten darin, die Kinder beim Gebrauch des Smartphones zu begleiten und sich regelmäßig die Chats zeigen zu lassen.“

Im Schreiben heißt es: „Uns ist bewusst, dass Kinder und Jugendliche ihr Handy für einen privaten Raum halten. Ein vernünftiger Umgang mit dem Smartphone muss aber gelernt werden.“

Andreas Gläser erklärt: „Schüler sind oft relativ unbedarft mit Inhalten, die letztlich verboten sind. Oft wissen sie gar nicht, was sie da machen. Auch viele Eltern wissen gar nicht, was ihre Kinder posten.“ Den Info-Brief versteht Gläser vor allem als „präventive Aufklärung“. Die Schüler müssen einen von den Eltern unterschriebenen Rückmelde-Abschnitt an der Schule abgeben, damit gewährleistet ist, dass alle Eltern den Brief bekommen haben.