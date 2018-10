Kuh vom Eis: Kindergarten in Barrien kann kommen

Syke - Von Michael Walter. Die Kuh scheint vom Eis: Wenn der Syker Rat am Donnerstag um 19 Uhr zusammenkommt, kann er über die Einrichtung eines neuen Kindergartens für Barrien entscheiden. Nachdem das Thema auch in der vergangenen Woche nicht im Bauausschuss (wir berichteten) auf der Tagesordnung gestanden hatte, scheint jetzt der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss eine Kompromissformel gefunden zu haben.

Zwei Streitpunkte hatte es in den bisherigen Vorberatungen gegeben. Erstens: Mieten oder selber bauen? Die Stadtverwaltung hatte von Anfang an ein Mietmodell vorgeschlagen, wie sie es in Heiligenfelde praktiziert. Dagegen hatte es vor allem Kritik aus dem Lager Grüne/Linke gegeben, die wiederholt behauptet hatten, selber bauen wäre für die Stadt billiger. Belegen konnten sie das nicht. Trotzdem hatten sie der Verwaltung unterstellt, mit geschönten Zahlen zu arbeiten (wir berichteten).

Mitte September hatte der Bauausschuss trotzdem mehrheitlich das Mietmodell empfohlen. Trotzdem ist das Thema seitdem nicht weiter beraten worden. Grund: Streitpunkt Nummer zwei. „Die Miete wird als Indexmiete vereinbart“, hatte es in der ursprünglichen Beschlussvorlage geheißen. Heißt: Steigen in Syke die allgemeinen Mietpreise, steigt auch automatisch die Miete für den Kindergarten – ohne dass der Vermieter dafür einen Finger krumm machen müsste. In diesem Fall sind es auch die anderen Parteien gewesen, die sich daran gestoßen hatten. Folge: Ein Arbeitsauftrag an die Verwaltung, an dieser Stelle nachzubessern.

Bis vor Kurzem war ihr das anscheinend nicht gelungen. Auf der Ratssitzung Anfang Oktober hieß es dazu lediglich, der Verwaltungsausschuss habe über diese Frage „nicht abschließend beraten“ können. Deshalb musste das Thema im Rat von der Tagesordnung gestrichen werden. Und Mitte des Monats stand es im Bauausschuss gar nicht erst drauf.

Kaufoption scheint kein Thema mehr

Jetzt legt die Stadt einen geänderten Beschlussvorschlag vor, auf den sich der Verwaltungsausschuss verständigt hat. Darin heißt es jetzt in der entscheidenden Passage: Frühestens ab dem elften Mietjahr wird eine Indexmiete vereinbart. Bis dahin wird die Miete festgeschrieben auf 5,5 Prozent der vom Investor nachgewiesenen Kosten, maximal aber 51.700 Euro im Jahr.

Wie bereits in der ursprünglichen Vorlage wird die Mietdauer auf 15 Jahre festgelegt mit einer Option auf Verlängerung. Das heißt: Wenn die Stadt den Kindergarten auch nach 15 Jahren noch benötigt, kann sie von sich aus das Mietverhältnis verlängern. Oder – im anderen Fall – den Mietvertrag einfach auslaufen lassen. Der Eigentümer könnte das Gebäude dann anderweitig nutzen.

Von der Kaufoption für die Stadt Syke, die in der ursprünglichen Beschlussvorlage noch vorhanden war, ist dagegen in der geänderten Vorlage nicht mehr die Rede.

Gebaut werden soll der neue Kindergarten am Rand des gerade in Planung befindlichen Baugebiets Moorheide am vom Durchgangsverkehr abgehängten Ende der Sudweyher Straße.