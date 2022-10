Einzigartig: Jugendaustausch zwischen Deutschland, Marokko und Israel

Von: Michael Walter

Teilen

Viel Besuch im Syker Rathaus: Gestern war Empfang für den trinationalen Jugendaustausch, der bis Ende Oktober in Syke über das Thema Klimawandel und Klimaschutz arbeiten will. Teilnehmer, Betreuer plus Ehrengäste machten zusammen gut 70 Personen aus. © Michael Walter

Der Jugendaustausch zwischen Deutschland, Marokko und Israel in Syke erhält große Aufmerksamkeit. Die Teilnehmer wollen über den Klimawandel sprechen.

Syke – Intenationale Jugendaustausche gibt es seit Jahrzehnten. Syke hat da vor ein, zwei Jahren tatsächliches Neuland beschritten: Indem die Stadt Jugendgruppen aus gleich drei Nationen zusammengebracht hat. Wenn sich jetzt aber Jugendliche aus dem zum arabischen Kulturkreis zählenden Marokko mit Jugendlichen aus Israel treffen, und das ausgerechnet in Deutschland, dann ist das etwas so Ungewöhnliches, dass die beteiligten Staaten dem eine ungeahnte Aufmerksamkeit widmen: Staatspräsidenten übermitteln sonst eher selten Grüße ins Syker Rathaus. Staatsminister, Honorarkonsuln und Botschaftsvertreter gehen eher nicht sehr oft zu Empfängen für Jugendgruppen in den Syker Ratssaal. Am Dienstag haben sie es getan.

300 Austauschprojekte zwischen Deutschland und Israel werden jährlich gefördert

Dabei ist es doch eigentlich nur ein ganz kleines Klimaschutz-Projekt, an dem die drei Jugendgruppen gerade im Landschulheim in Ristedt arbeiten. Marokkaner, Israelis, ihre Gastgeber aus Syke. Alles in allem samt Betreuern und Begleitern etwa 45 Personen. Bis Ende Oktober bleiben sie da.

Niclas Cares verdeutlichte beim Empfang im Ratssaal mit ein paar Zahlen, wie ungewöhnlich dieses Treffen ist. Er ist seit elfeinhalb Jahren Referent beim Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch. „Wir fördern jedes Jahr etwa 300 Austauschprojekte mit rund 7000 Jugendlichen. Dieses trilaterale Format ist etwas völlig Neues. Deshalb erhält es auch eine besondere Förderung.“

Worum es – unabhängig vom eigentlichen Thema – bei solchen Austauschen vor allem gehe, seien ganz grundlegende Dinge, betonte er: „Erfahren, wie Menschen in anderen Ländern leben, sich kennenlernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen und Freundschaften schließen.“

Damit dürfte Niclas Cares der Staatsministerin Katja Keul geradezu aus der Seele gesprochen haben. Sie hatte zuvor in ihrem Grußwort unterstrichen: „Jugendaustausch kann man gar nicht genug fördern.“ Denn: „Wenn die Menschheit Lösungen finden soll für die Probleme unserer Zeit, dann müssen wir uns kennen. Probleme kann man nur gemeinsam lösen.“

Nächstes Jahr soll das Treffen ‒ zusätzlich mit polnischen Jugendlichen ‒ in Marokko wiederholt werden

Die Welt scheine kleiner geworden zu sein, so Keul weiter. „Wenn Russland die Ukraine bombardiert, steigen bei uns die Preise, und am Horn von Afrika entsteht eine Hungersnot. Alles hängt mit allem zusammen.“ Und auch der Klimawandel mache vor keiner Landesgrenze Halt. Bei der Suche nach Lösungen und Auswegen sei entscheidend, Grenzen zu überwinden. „In den Köpfen, aber auch real“. Alle drei an diesem Austausch beteiligten Staaten hätten historische Erfahrungen mit Grenzen. Die zwischen Marokko und Algerien sei seit Jahren dicht, Israel sei von seinen arabischen Nachbarländern abgeschottet, und quer durch Deutschland verlief jahrzehntelang der Eiserne Vorhang zwischen Ost und West.

Katja Keul (Bündnis 90 / Die Grünen), Staatsministerin im Außenministerium, findet es wichtig, Grenzen zu überwinden. „In den Köpfen, aber auch real.“ © Michael Walter

Honorarkonsul Volker Kröning überbrachte Grüße des Königreichs Marokko. Dieses Jugendprojekt sei eine „ganz ungewöhnliche Konstellation“. Kröning sprach vom zeitweisen Stillstand der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko, die sich jetzt erst wieder normalisiert hätten.

Die Jugendlichen und ihre Begleiter richteten die Aufmerksamkeit anschließend auf ihr eigentliches Thema Klimawandel und Klimaschutz. Notiz am Rande: Die Israelis scheinen da gedanklich bereits einen entscheidenden Schritt weiter zu sein. Während die deutschen und marokkanischen Redner vom „Verhindern“ des Klimawandels sprachen, redete Gil Belzalel (Leiter der landesweiten Society for the Protection of Nature in Israel) von der Herausforderung, dem Klimawandel zu „begegnen“.

Der beim Empfang am häufigsten genannte Name war der von Stadtjugendpfleger Abdelhafid Catruat als quasi geistiger Vater dieses trinationalen Austauschs. Er ist in Gedanken schon bei der Fortsetzung: Nächstes Jahr in Marokko. Am liebsten dann tetranational: Mit den Polen aus Wabrzezno.