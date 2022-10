Rosi Messer zeigt Malerei und Fotografie im Kreismuseum

Von: Frank Jaursch

Rosi Messer stellt im Kreismuseum ihre Öl- und Acrylbilder sowie großformatige Fotografien vor. Die Ausstellung „Aus der Ferne. Und von hier.“ ist die erste unter der Ägide des neuen Kreismuseums-Leiters Nils Meyer (hinten). © Jaursch

Von der Antarktis bis nach Rügen: Die Werke nehmen den Betrachter mit auf eine Reise um die ganze Welt.

Syke – Wer sich in den kommenden Wochen die Ausstellung im Ackerbürgerhaus des Kreismuseums ansieht, kommt um ein Deja-Vu vermutlich nicht herum. Dieser Pavillon, betrachtet durch einen Rosenbogen, das ist doch nicht...? Rosi Messer lächelt und nickt. „Doch, das ist der Pavillon hier auf dem Gelände des Kreismuseums.“ Die Bassumer Künstlerin fand das schmucke Bauwerk so schön, dass sie es gemalt hat.

Ab Sonntag ist der „Rosenpavillon“ als Teil der Ausstellung „Aus der Ferne. Und von hier.“ zu sehen. 28 Öl- und Acrylbilder sowie sechs großformatige Fotografien finden bis zum 13. November Platz im Ausstellungsbereich im Obergeschoss. Die Autodidaktin, Jahrgang 1963, hatte sich schon „ganz lange beworben“, musste sich aber – nicht zuletzt wegen Corona – in Geduld üben.

Bilder von der Antarktis oder den Galapagos-Inseln

In den vergangenen vier Jahren sind die Werke entstanden, die den Betrachter gewissermaßen auf eine Reise um die ganze Welt mitnehmen: Bilder von der Antarktis oder den Galapagos-Inseln, aus Cornwall, der Toscana oder Rügen. Es sind Urlaubsorte, die Messer selbst besucht hat, oder Fotos von Bekannten, deren Atmosphäre sie nicht mehr losgelassen hatte.

Bemerkenswert: Auch Messers Familie findet sich in der Ausstellung in der einen oder anderen Form wieder. Das Porträt von Tochter Paula (21), gemalt von einem Foto, das in Kolumbien entstand, heißt den Besucher gewissermaßen willkommen. Und Sohn Fabian (24) hat eine Auftragsarbeit seiner Mutter für ihn – eine Meeresechse von den Galapagosinseln – für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Rosi Messers Mann Michael schließlich bereichert die Eröffnung der Ausstellung am Sonntag um 15 Uhr mit einführenden Worten und Musik.

Führung mit der Künstlerin

Weder stilistisch noch im Format legt sich Rosi Messer gern fest: Vom kleinen, gerade 13x18 Zentimeter großen Toscana-Bild bis zum abstrakten „Spuren“, das 120x100 Zentimeter groß ist, reicht die Bandbreite der Bilder, die zum größten Teil verkäuflich sind.

Für Nils Meyer, den neuen Leiter des Kreismuseums, ist die Ausstellung die erste in seiner neuen Position. Und er hat gleich eine Neuerung parat: Künftig sollen Führungen mit den Künstlern ein fester Bestandteil der Ausstellungen werden. Rosi Messer macht den Anfang: Sie lädt für Samstag, 5. November, ab 15 Uhr zu einer Führung ein, bei der sie viel über die Entstehung ihrer Werke erzählen und Fragen beantworten kann.