So würde das Hallenbad nach der Modernisierung aussehen. Links: Der Anbau für das geplante neue Mehrzweck-Becken. Grafik: Janßen Bär Partner

Syke - Von Michael Walter. Die Stadt Syke hat ihren Wunschplaner für die Sanierung des Hallenbads bekommen: Das Planungsbüro Janßen Bär Partner aus Bad Zwischenahn.

Christian Bär, einer der Geschäftsführenden Gesellschafter des Unternehmens, hatte im Rat der Stadt bereits das Sanierungskonzept vorgestellt, das sein Büro ausgearbeitet hatte. Jetzt gewann es auch die Ausschreibung für die eigentlichen Planungsleistungen. „Das war kein Selbstgänger“, unterstreicht Bär.

Auf die Ausschreibung hatten sich laut Bürgermeisterin Suse Laue mehrere Planbüros beworben. Nach erfolgter Auswertung stimmte der Verwaltungsausschuss des Rats jetzt im Umlaufverfahren für das Bad Zwischenahner Büro.

Ende Juni will Bär beim Landkreis den Bauantrag einreichen. Zwei Dutzend Planer werden bis dahin damit beschäftigt sein. „Bäderbau ist was sehr spezielles“, sagt Bär. Weil die gesamte Schwimmbadtechnik so aufwändig ist.

Dem Syker Hallenbad steht eine Kernsanierung bevor. Böden, Wände, Leitungen, Heizung, Lüftung und Wasseraufbereitung kommen komplett neu. Vom alten Hallenbad bleibt lediglich die Hülle „Einmal Rohbau und zurück“, bringt Bär das auf den Punkt.

Na gut: Ein kleines bisschen mehr bleibt vielleicht doch: Wenn möglich, sollen die Fliesen im Schwimmbecken erhalten bleiben. Bär ist aber keineswegs sicher, dass sie die lange Bauphase überstehen. Und ein paar Spinde, die die Stadt gerade erst nachgerüstet hat, sollen weiter verwendet werden.

Das gesamte Bad wird mit dem Umbau barrierefrei. Und es wird um einiges komfortabler als bisher. Ein zusätzliches Becken mit Hubboden soll Platz für Schwimm- und Gymnastikkurse bieten, eine große Außentür ein bisschen Freibad-Gefühl vermitteln. Der Kinderbereich wird umgestaltet, ebenso der Umkleidebereich.

Was das Bad nicht wird: Ein Wellness-Tempel. „Das ist ein Sport- und Funktionsbad, und das soll es auch bleiben“, sagt Christian Bär.

2021 könnte der Baubeginn sein. Und um die Jahreswende 2022/23 soll das neue alte Bad in Betrieb gehen. „Das erscheint erstmal lang“, sagt Bär. „Wir haben im Bäderbau aber auch ganz andere technische Anforderungen als beim privaten Wohnungsbau. Zum Beispiel braucht allein der Beton sechs Monate zum Trocknen, bevor man da wieder Fliesen aufbringen kann. Sonst kann man die Uhr danach stellen, wann die wieder von der Wand platzen.“