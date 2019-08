Ein Einkaufswagen voller gestohlener Kleidung

Syke - Elf Monate Gefängnis ohne Bewährung hat ein Strafrichter des Amtsgerichts Syke gegen einen aus der Untersuchungshaft vorgeführten Syker (35) verhängt. Damit ahndete er einen Einbruchsdiebstahl von der Nacht zum 20. Dezember 2016 in eine Boutique an der Hauptstraße sowie zwei Ladendiebstähle.

Zu den bei den Ladendiebstählen eingesteckten Flaschen Whisky und Wodka gab der drogenkranke Mann an, er habe diese bei Dealern gegen Betäubungsmittel eintauschen wollen. Den ihm zur Last gelegten Einbruch in die Boutique bestritt der Angeklagte.

Laut Anklage war er durch eine eingeschlagene Schaufensterscheibe ins Innere der Boutique gelangt. Mit einem unbekannt gebliebenen Mittäter karrte er per Einkaufswagen Artikel im Wert von um die 5 000 Euro ab.

Schon kurze Zeit nach dem Einbruch beobachtete eine Streifenwagen-Besatzung den Angeklagten vor dem Haus, in dem er damals lebte. Dabei soll er versucht haben, einen Einkaufswagen, in dem sich ein Sack voller Kleidung befand, ins Haus zu bugsieren. Es handelte sich um die Beute aus dem Einbruch in die Boutique.

Dazu gab der Syker an, dass er damals nach Hause kam und vor der Haustür den Einkaufswagen mit dem Sack voller Kleidung stehen sah. Mit dem Einbruch habe er nichts zu tun. Bei der Polizei war ein Anruf einer Sykerin eingegangen, die auf zwei Männer hinwies, die mit einem voll bepackten Einkaufswagen unterwegs waren. Auf der Suche nach diesen Männern stieß die Streifenbesatzung auf den Angeklagten.

Der Syker stritt den „Bruch“ ab, aber es gab ein starkes Beweismittel in Form einer Faserspur von einem Kleidungsstück, welches dem Angeklagten zugeordnet werden konnte. Die Faserspur war bei der Spurensicherung von den Ermittlern vom Glas der Schaufensterscheibe gesichert worden.

Der Anwalt des Angeklagten zweifelte im Plädoyer an, dass die Beweislage ausreiche, um den Mandanten wegen Einbruchs zu verurteilen. Bezüglich der Faserspuren vertrat er die Meinung, dass in Syke und umzu wohl mehrere solcher Jacken geben werde wie jene, von der die Faserspur stammte.

Es sei nicht einmal sicher, ob der Mandant in jener Nacht das Kleidungsstück tatsächlich getragen hat. Der Mann sei bezüglich des angeklagten Einbruchdiebstahls freizusprechen.

Zuvor hatte sich die Staatsanwältin anders geäußert. Sie bezeichnete die Einlassung des Angeklagten als nicht glaubwürdig. Die Polizei habe beobachtet, wie der Angeklagte den Einkaufswagen ins Haus bugsieren wollte. Sie forderte eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Überzeugt von der Schuld des Mannes war auch der Richter des Amtsgerichtes. Das Gesamtgefüge der Beweislage spreche dafür, erklärte er.

