Einfacher Ticketkauf

Landkreis Diepholz – Dutzende Apps zum Erledigen ähnlicher Dinge – muss das sein? Im öffentlichen Personennahverkehr mussten Reisende, die ihre Fahrkarten per App erworben haben, bislang auf je ein Produkt von VBN und Deutscher Bahn zurückgreifen.

Nun haben sich beide Seiten laut einer Pressemitteilung darauf geeinigt, das Angebot des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen (VBN) in die digitale Lösung der Bahn zu integrieren. Ob Bahn oder Bus, Einzel- oder Tagesticket, das Angebot der Bahn helfe Reisenden nun in Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst, Oldenburg sowie den umliegenden Landkreisen unkompliziert und schnell ein Ticket zu lösen.

„Durch die Kooperation mit der DB wird der Zugang zum öffentlichen Nahverkehr in unserer Region für all unsere Kunden weiter erleichtert und der digitale Vertrieb ausgebaut“, wird VBN-Geschäftsführer Rainer Counen in der Nachricht zitiert.

Für die Zukunft ist laut Deutscher Bahn geplant, das Angebot auf das gesamte Bundesgebiet zu erweitern.

Übersicht

Die bereits jetzt integrierten Verkehrsverbünde können im Internet auf www.bahn.de/verbund abgerufen werden. Weitere Infos auf www.vbn.de.