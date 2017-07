„Einfach toll, was die Kinder daraus machen“

Syke - Von Robin Grulke. Was macht man mit einem Kopf voller Zeitungspapier? „Wir holen alle schlechten Gedanken raus!“ Silke Mohrhoff, freischaffende Künstlerin aus Bremen, erklärt: Die Gedanken sind Papierschnipsel, um die die Kinder im Mädchenkulturhaus Zebra Orange gestern Tierkörper aus Ton geformt haben. Der Fantasie der Mädchen entsprangen dabei Eisbären, Vögel und ein Fuchs aus der Nachbarschaft.

Das Motto der Ferienspaßaktion von Renate Bühn, Leiterin von Zebra Orange, war in diesem Jahr unverkennbar den Tieren gewidmet. „Merle, sieht mein Pferd aus wie ein Esel?“, wollte eines der Mädchen von seiner Freundin wissen. „Ja“, antwortete Merle. Doch anstatt sich zu zanken, fingen beide an zu lachen und schnitzten weiter an ihren Figuren.

Im Mädchenkulturhaus ist anscheinend kein Platz für Streitigkeiten. Warum auch? Die Mädchen arbeiteten insgesamt zehn Stunden konzentriert an ihren Skulpturen, die sie nach Lust und Laune gestalten können. Zwischendurch ruhten sie sich gemeinsam im Wohnzimmer im Container nebenan aus, bis sie wieder eifrig an die Arbeit gingen.

Dabei galt es aber auch einiges zu beachten. Das oben genannte Pferd, das auch ein Esel sein könnte, hatte erst zu schwache Ohren. „Warum ist das blöd, wenn das so dünn ist?“, fragte Mohrhoff die Künstlerin. „Weil das sonst umgefallen wäre!“ „Die Schwerkraft zieht das runter“, ergänzte Lucia.

Die Neunjährige modellierte zum ersten Mal mit Ton und hat sich direkt etwas Anspruchsvolles ausgesucht: einen Fuchs. In Lucias Nachbarschaft geistert dieser Tage nämlich einer herum, oder besser gesagt: „Das ist wahrscheinlich eine Frau!“ Auf einem Bauernhof in der Nähe wurden nämlich jüngst einige Hühner gerissen, berichtete Lucia. Von der hohen Anzahl der getöteten Tiere schloss sie darauf, dass eine Fuchsdame ihren Nachwuchs versorgt.

Neben Lucia nahmen auch vier Mädchen aus geflüchteten Familien an dem Kunst-Angebot teil. Sie schienen fasziniert von Tieren zu sein, die in kälteren Gebieten zu Hause sind. Zwei Eisbären und ein Pinguin standen nach getaner Arbeit vor ihnen.

„Hin und wieder brauchen die Kinder eine Hand, die mit festhält“, sagte Mohrhoff. Jeder könne sich einen Hund vorstellen, aber einen direkt aus Ton zu formen – dafür brauche es Übung. Die bringt Mohrhoff mit, sie selbst arbeitet seit vielen Jahren mit Ton und anderer Modelliermasse. Was bedeutet Volumen? Wie schafft man eine besondere Oberfläche? Mit ihr lernen die Kinder Grundlagen der Modellierkunst.

Wenn die Kleinen ihren Werken die finale Form verpasst haben, schnappen sie sich Pinsel und Farbe mit speziellen hitzebeständigen Pigmenten. Bunt aufgehübscht kommen die Skulpturen in den Ofen, wo sie bei rund 1 000 Grad Celsius aushärten.

Im vergangenen Jahr waren einige Stücke Teil einer Ausstellung in der Syker Kreissparkasse. Mal sehen, wo die Werke der jungen Künstler landen. Abgesehen davon: „Es ist einfach toll, zu sehen, was die Kinder daraus machen“, meinte Mohrhoff.