Lebensgefahr oder nicht? Im Zweifel lieber die Notruf-Nummer 112 wählen

Ich stimme BSTÖVER in fast ALLEN Punkten zu, ausser mit der Anzeige. Was ich wirklich spannend finde, ist das jemand sich als Ersthelfer so gebildet sieht die Entscheidung zu treffen einen eigenen Transport durchzuführen, aber dann plötzlich seine Entscheidung in die Verantwortung der Fachkräfte schiebt. Lieber einmal zuviel den Notruf, als einmal zu wenig. Auch Ärzte sind Menschen, und es kann hier auch mal etwas schlechtere Tage geben. Aber der GROßTEIL versteht sein Handwerk. Man sollte niemals in der Nacht auf den Morgen, oder am Wochenende auf Montags warten. Wenn von jetzt auf gleich eine Situation entsteht, die mich massiv einschränkt oder gefährdet ist es ein Fall für den Notruf. Auch diese selbstständigen Transporte in die Klinik ist absolut leichtsinnig. Was wenn die Person während der Fahrt bewusstlos wird (hoffentlich nur als Beifahrer)? Was wenn die Klinik keinen Facharzt da hat, oder die Ärzte gerade im Notfall sind? Wir können doch nur bis vor dem Kopf des Patienten gucken, und wissen doch gar nicht was im Körper passiert. Der Rettungsdienst kann es im Vorfeld abklären, ob und welche Klinik jetzt die passende wäre.