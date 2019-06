Syker Stadtrat beschließt Veränderungssperre für Quartier „Westlich Friedeholz“

„Eine neue Feuerwehr und eine weniger“

+ © Detlef Voges Bauvorhaben wie bei diesem Grundstück Am Hang sollen nicht umgesetzt werden können, solange es noch keinen neuen B-Plan gibt. Darum erließ der Rat eine Veränderungssperre für das Quartier „Westlich Friedeholz“. © Detlef Voges

Syke - Von Detlef Voges. Mit einer vagen Wetterfroschprognose zwischen sonnig und kühl entließ der Ratsvorsitzende Karsten Bödeker den Syker Stadtrat in die Sommerpause. Davor hatte das Kommunalparlament Hausaufgaben abgehakt: diskussionsmüde und formal einig in stadttragenden Dingen, gesprächsbereit, sogar leicht angefixt in lokalen, persönlichen Themen.