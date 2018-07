Schüler und Weggefährten würdigen ehemaligen Kunstprofessor Schmitz mit Sonderausstellung

Schau im Landsitz Wachendorf

+ © Heinfried Husmann Zur Eröffnung der Ausstellung im Landsitz Wachendorf waren viele beteiligte Künstler zu René Rameil und Sabine Greulich (v.r.) gekommen. © Heinfried Husmann

Wachendorf/Bremen - Von Dieter Niederheide. Als ihr Lehrer an der Hochschule für Künste in Bremen hat Professor Wolfgang Schmitz ihre Entwicklung als Künstler entscheidend geprägt. Jetzt, nach seinem Tod im November vorigen Jahres im Alter von 83 Jahren in Wuppertal, würdigen ihn seine ehemaligen Schülerinnen, Schüler und Weggefährten mit einer anspruchsvollen Ausstellung im Landsitz Wachendorf.