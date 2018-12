Heiligabend war im Gleis 1 keiner allein

Wie eine große Familie

+ © Jantje Ehlers Elena, Milijana und Finja (v.l.) freuen sich über eine unverhoffte Bescherung: Ein Kaufmann hatte neue Kleidungsstücke gespendet. © Jantje Ehlers

Syke - Von Dieter Niederheide. „Hallo, wie geht es? Wir beide haben doch im vorigen Jahr an einem Tisch gesessen!“ So begrüßte ein Rentner (80) aus Kirchweyhe einen anderen Gast am Heiligabend im Gleis 1. So wie ihm, der zum dritten Mal zum Treffen einsamer und alleinstehender Frauen und Männer ins Gleis 1 gekommen war, erging es einigen der Besucher. Man kannte sich schon und freute sich ob des Wiedersehens nach einem Jahr.