Barrier Butze hat jetzt eine „Fahrrad-Außenwerkstatt“

Barrien - Von Heiner Büntemeyer. Zwei kräftige Haken und eine Blechbox hängen seit einigen Wochen an der Außenwand der Barrier Butze. Die Aufschrift „R.a.D.“ verrät, worum es geht: Das Kürzel steht für „repair and drive“. Darunter hängen an Stahldraht befestigte Knochenschlüssel, Zangen und Inbusschlüssel. Mit diesem Werkzeug können kleinere Pannen am Fahrrad selbst behoben werden, wenn die Butze nicht besetzt ist.

Nachdem im Sommer am Mühlenteich eine „Lufttankstelle“ eingerichtet wurde, gibt es damit jetzt in Barrien auch noch eine „Außenwerkstattbox“. Carsten Heine vom Jugend- und Kulturzentrum am Lindhof hatte so eine Box im Urlaub entdeckt und mit seinem Barrier Kollegen Hans Göbel überlegt, wie und wo so eine Pannenhilfe auch in Syke eingerichtet werden könnte. Als Standorte boten sich das Jugendhaus in Syke und die Barrier Butze an, und Hans Göbel konstruierte die beiden Anlagen.

Jetzt können Radfahrer damit kleine Pannen schnell selbst reparieren. Sie heben ihr Rad auf die Haken und haben dann viel Bewegungsfreiheit, um mit dem Universalwerkzeug zu schrauben.

Inzwischen hat Hans Göbel auch Bilanz beim Oldtimertreffen auf dem Schützenplatz gezogen. Dort hatten mehr als 200 Oldtimerbesitzer 40 von den Butze-Freunden selbst gebackene Torten und Kuchen verzehrt und in drei Kategorien an Geschicklichkeitsspielen teilgenommen. Die Gewinner wurden mit einer Plakette ausgezeichnet, die Platzierten erhielten Sachpreise.

In der Kategorie Pkw siegte Gunda Rex-Neumann, bei den Zweirädern gewann Bernd Hünten den Wettbewerb. Marc Fiedler siegte im Bereich der Nutzfahrzeuge.

Die Oldtimerausstellung war eine Benefiz-Veranstaltung. Hans Göbel richtete dafür einen Flohmarkt für Zweirad-Teile ein. Ein restauriertes altes „Adler“-Damenrad wurde ebenso verkauft wie alte Karbidlampen und anderes Zubehör. Der Flohmarkt-Erlös, der Überschuss im Café, das Geld aus dem Sparschwein und die 100 Euro, die der Heinkel-Club gesammelt hatte, sorgten schon für einen ansehnlichen Spendenbetrag für den Förderverein Barrier Hallenbad.

Aber der Butze-Fundus ist noch nicht erschöpft. Noch warten eine Kreidler Florett, ein französisches Oldtimer-Motorrad, zwei Seifenkisten aus genormten Bausätzen, mehrere Fahrräder und Kinderräder sowie verschiedene Fahrradteile auf Käufer.

Stars unter den Angeboten sind ein restauriertes Damen- und ein Herrenfahrrad des Herstellers Opel aus den 30er- Jahren, die aber nur als Pärchen verkauft werden. Der Verkauf läuft noch bis zum Barrier Weihnachtsmarkt am 30. November und 1. Dezember. An beiden Tagen ist die Butze geöffnet. Der Erlös kommt ebenfalls noch in den Spendentopf, der am 1. Dezember an den Förderverein Hallenbad Barrien übergeben wird.