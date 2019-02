Einbaum-Tour und Palmöl-Wahnsinn

Die Ausflüge brachten die deutschen Besucher an viele beeindruckende Orte - etwa an einen der größten Regenwaldbäume überhaupt. Fotos: Theek

Syke/Yaounde - 33 Grad, schwül-warm und tropische Sonne: Das sind die äußeren Umstände der 15-köpfigen Reisegruppe des Gymnasiums Syke in Zentralafrika. Zum sechsten Mal besucht derzeit eine Delegation der deutschen Schule das Collège Adventiste de Yaoundé. Den Austausch organisiert und begleitet von Beginn an die Syker Lehrerin Helma grote Lambers. Die Redaktion erreichte jetzt ein „Zwischenbericht“ von Dr. Holger Theek - aus gut siebeneinhalbtausend Kilometern Entfernung.

Bereits zehn Tage haben die Jugendlichen nun schon in Kamerun verbracht - und dabei unvergessliche Eindrücke erfahren. Die Unterbringung in Kameruns Hauptstadt Yaoundé mit etwa zwei Millionen Einwohnern erfolgt in Gastfamilien, was einen einmaligen Einblick in das Alltagsleben der Bevölkerung erlaubt. Die Verständigung erfolgt in den zwei Landessprachen: Französisch und Englisch - manchmal, bei über 200 verschiedenen Dialekten im Land gar nicht so einfach.

Die Schülergruppe kennt sich bereits vom Besuch der kamerunischen Jugendlichen in Syke im vergangenen Sommer. „Mittlerweile sind echte Freundschaften entstanden, und die Stimmung ist verständlicherweise sehr gut“, stellt Knut Wessel als weitere betreuende Lehrkraft fest. Das Team der Lehrer wird auch in diesem Jahr wieder vom Bassumer Kinder- und Jugendarzt Holger Theek unterstützt.

Neben den „üblichen“ Programmpunkten einer solchen Reise - wie der Besuch des Unterrichts der gastgebenden Schüler, Stadtrundfahrt und Kennenlernen der näheren Umgebung, aber auch des kolonialgeschichtlichen Hintergrundes - unternehmen die Schüler auch zum Teil mehrtägige Ausflüge in die unterschiedlichen Landesteile Kameruns.

So beeindruckte der Besuch eines Nationalparks zur Auswilderung von Primaten. Dort werden seit mehreren Jahren verletzte, kranke oder verwaiste Schimpansen, Gorillas und andere Affenarten gepflegt und auf die Auswilderung vorbereitet.

Eine andere Tour führte die Gruppe auf dem Wasserweg mit Einbäumen zu einem der mit acht Metern Durchmesser größten bekannten Regenwaldbäume Kameruns.

Natur stand auch im Mittelpunkt der Fahrt an die Atlantikküste. Dort besuchte man die Wasserfälle von Lobé, einem der wenigen Flüsse der Welt, die mit einem Wasserfall direkt ins Meer münden. Auf der Fahrt konnten die Jugendlichen die Folgen des weltweit hohen Verbrauchs an Palmöl erleben: Kilometerweit wurde der Regenwald zugunsten von Palmölplantagen abgeholzt.

In den kommenden Tagen liegt ein Schwerpunkt auf den kulturellen Gegebenheiten. Im Westen des Landes besucht die Gruppe eine „Chefferie“, eine von zahlreichen kleinen Verwaltungseinheiten, die gewissermaßen wie kleine Königreiche geführt werden. Dort ist auch eine Audienz bei einem „König“ eingeplant.

Bevor es wieder zurück ins kalte Deutschland geht, steht noch eine gemeinsame Fahrt in den Süden an. Kurz vor der Grenze zu Gabun und ganz nah am Äquator besuchen die Syker das weltweit zweitgrößte Regenwaldgebiet. Dort in der Waldregion unterstützt das Team seit mehreren Jahren ein Waisenhaus mit Sachspenden. Auch in diesem Jahr wurden im Vorfeld der Reise zahlreiche Gastgeschenke auf die Koffer der Jugendlichen verteilt.

In der kommenden Woche endet für die Syker das außergewöhnliche Erlebnis Kamerun. Die Konzentration auf das deutsche Schulleben fällt ihnen bei den intensiven Erinnerungen sicher nicht ganz leicht. fj