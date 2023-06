Ein Unverpackt-Laden für Syke ‒ Schlussspurt für Crowdfunding

Von: Regine Suling-Williges

Teilen

Romina Jordemann eröffnet im Juli ein Unverpackt-Geschäft an der Hauptstraße in Syke. © Regine Suling-Williges

Romina Jordemann eröffnet an der Syker Hauptstraße „Gretchens Unverpackt“. Mit einem Crowdfunding hofft sie, den Start ohne große Kredite zu schaffen.

Syke – Die Mischung macht’s: Unverpackte sowie regional erzeugte Lebensmittel will Romina Jordemann mitten in der Syker City mit einem kleinen Café-Bereich kombinieren und auf einer Verkaufsfläche von 50 Quadratmetern einen neuen Anlaufpunkt an der Hauptstraße schaffen.

Jordemann muss Kompromiss eingehen ‒ einzelne Waren verpackt

In der ehemaligen Geschäftsstelle einer Tageszeitung plant sie im Juli die Eröffnung ihres Unverpackt- und Regionalladens „Gretchens Unverpackt“. Unter diesem Namen hat sich die junge Unternehmerin einen Namen auf den Wochenmärkten der Region gemacht: In Bassum, Bruchhausen-Vilsen, Syke, Delmenhorst und bald in Achim steht sie mit ihrem Wagen und verkauft unverpackte Ware.

„Das Gerücht, dass Unverpacktes teurer ist, hält sich nachhaltig“, weiß sie um ein Vorurteil auf Seiten potenzieller Käufer. Einzelne ihrer Mitbewerber hätten ihre Aktivitäten zwar zurückgeschraubt, Romina Jordemann indes sieht eine gute Perspektive: „In ganz Deutschland sind derzeit 150 neue Läden in Planung. Das ist ein zukunftsfähiges Modell – also mache ich das.“

Zudem rät sie Konsumenten dazu, die Preise genau zu vergleichen: „Ich kann bei vielen Artikeln preislich mit einem Bio-Supermarkt mithalten. Außerdem kauft man bewusst weniger ein und eben zum Beispiel nur genau die Menge, die man für ein bestimmtes Gericht auch braucht.“

Ich bin eine One-Woman-Show und kein Großkonzern.

Dennoch wird es in ihrem Laden in Syke auch verpackte Artikel geben, wenn es um das regionale Angebot gehe: „Das ist der Kompromiss, den ich eingehe. Ich glaube, dass das gut zusammenpasst“, sagt Romina Jordemann. „Ich habe jetzt schon eine regionale Verkaufsecke in meinem Wagen, die gut angenommen wird.“ Genauso soll es auch in ihrem Geschäft in der Syker City sein, das sie mit dem Rückhalt von drei bis vier Aushilfen betreiben will. Auf die Märkte wird sie weiter fahren, nur die Präsenz des Verkaufswagens auf dem Syker Wochenmarkt entfällt, sobald ihr Laden eröffnet ist.

„Ich bin eine One-Woman-Show und kein Großkonzern“, erzählt die Unternehmerin und begründet damit, warum sie auf dem Webportal Startnext eine Crowdfunding-Kampagne gestartet hat. Sie sucht Unterstützer für ihr Projekt.

Sie hofft auf Unterstützung derer, die später in ihrem Laden einkaufen wollen, um die notwendigen Renovierungen und die Erstbestückung mit Ware ohne eine große Kreditaufnahme vornehmen zu können. Dass ihre Idee Zukunft hat, daran glaubt Romina Jordemann: „Die Leute müssen kommen, darauf kommt es am Ende an. Ich bin total positiv und glaube an die Syker.“ ine