Ein Tiefpunkt als Geschenk

Von: Frank Jaursch

Hauke Kranz mit ihrem neuen Album „Beyond Boundaries“. © Jantje Ehlers

„Tastenflüsterin“ Hauke Kranz berichtet über den Weg zu ihrer dritten CD und wie ihr „Kampfgeist“ geweckt wurde nach den harten Einschränkungen der Politik infolge der Corona-Pandemie und den Konzertverboten.

Syke – Wenn Musiker ihre neue CD vorstellen, hört man oft von „neuen Facetten“ und von „künstlerischen Weiterentwicklungen“. Im Gespräch der Kreiszeitung mit „Tastenflüsterin“ Hauke Kranz ging es aber bemerkenswert wenig um die neue CD „Beyond Boundaries“, die heute in neun Wochen veröffentlicht wird. Sondern vor allem um Hauke Kranz selbst: um ihre Tiefs und ihre Zweifel, um Hoffnung und Erfüllung – und um ein unverhofftes Stipendium.

Die 57-jährige Sykerin ist eigentlich ein Stehaufweibchen. So hat man sie 2020 erlebt, als Corona zum ersten Mal Konzerte unmöglich machte. „Da war mein Kampfgeist erwacht“, erinnert sie sich. Mit 14 „Konzerten am Fenster“ hielt sie sich als Künstlerin „vor allem emotional über Wasser“. Sie entwickelte Kooperationskonzepte von Veranstaltern und Künstlern, zeigte sich offen für kreative Lösungen.

Der zweite Lockdown traf die „Tastenflüsterin“ im Jahr 2021 dann hart und nachhaltig. „Mir wurde klar: Das wird eine längere Nummer. Ich habe das tatsächlich als Zeichen des Universums gesehen, dass vielleicht meine Idee, mit meiner Musik in die Welt zu gehen, eine Illusion ist.“

Kranz gab auf, legte alle Pläne zur Seite und trauerte. Doch es dauerte nicht lange bis zu einem einschneidenden Moment, berichtet Hauke Kranz. Irgendwann setzte sie sich ans Klavier – „um mich selbst zu trösten“, wie sie betont. Und etwas Ungewöhnliches geschah. „Die Stücke sprudelten nur so. Normalerweise schreibe ich nie viel am Stück. Und plötzlich kam da ein Stück nach dem anderen.“ Die Komponistin wusste schnell, was sie zu tun hatte. „Das bedeutete: Das hier ist nicht nur für dich. Das musst du in die Welt bringen. Was diese Musik für mich getan hat, mich zu trösten, mich aufzubauen – das soll sie auch für andere tun.“

Der Knoten hatte sich gelöst, alle Blockaden und Handbremsen waren weg. „Im Nachhinein weiß ich, dass auch der Tiefpunkt ein Geschenk war.“ Für Hauke Kranz war es an der Zeit, Grenzen zu überschreiten. Neue Wege zu gehen. Bei einem Aufenthalt auf Langeoog traf sie die Entscheidung, eine weitere, CD aufzunehmen – ihre dritte.

Dafür galt es, das nötige Geld aufzutreiben. Mit einer Crowdfunding-Aktion gelang es der Sykerin, das erforderliche Kapital zu sammeln. „Die Leute haben die falsche Vorstellung, dass man mit einer CD reich wird“, sagt Kranz. Dabei gehe es ihr darum, ihre Auflage von zunächst 500 Exemplaren zu verkaufen, um die Produktionskosten auch nur annähernd hereinzubekommen.

Das Crowdfunding war erfolgreich, die Aufnahmen konnten beginnen. Nur wo? Weil ihr Tonmeister und guter Freund Friedrich Thein kurz nach Veröffentlichung ihrer zweiten CD verstorben war, begann auch dort die Suche nach einem neuen Weg.

Er führte sie zu Gregor Zielinsky, einem renommierten Tonmeister, der die Idee hatte, in Theins altes Tonstudio zu gehen. Theins Witwe Dorothea war Feuer und Flamme für die Idee und beteiligte sich als „Frau vom Fach“ mit großem Einsatz an der Produktion, erzählt Hauke Kranz.

Auf das Ergebnis der Arbeiten im Weyher Tonstudio ist sie stolz. „Es gibt Stücke, die sprühen nur so vor Lebensenergie“, erzählt die 57-Jährige. Und dann wieder Lieder voll Traurigkeit oder Melancholie – wie „Remember“, das sie für Friedrich Thein schrieb und das als zweite Single noch vor der Veröffentlichung der CD erscheinen wird.

Wer mehr zu den Stücken erfahren möchte, hat dazu am 12. November eine außergewöhnliche Gelegenheit. Hauke Kranz lädt für diesen Abend in Kooperation mit dem Förderverein Gospel- und Kirchenmusik zum Release-Konzert zu ihrer CD „Beyond Boundaries“ ein (siehe Kasten). Kranz verdeutlicht die große Bedeutung, die dieses erste Konzert zur CD für sie hat. „Es ist mir so wichtig, den Menschen etwas zurückzugeben.“ Viele von ihnen hätten sie beim Crowdfunding unterstützt oder den Entstehungsprozess begleitet.

Und danach? Möchte Hauke Kranz durchstarten. Sichtbar werden. Mehr Menschen erreichen. Zu diesem Zweck hat sie erstmals einen Vertrag mit einem Musiklabel abgeschlossen. Das Osnabrücker Unternehmen Timezone kümmert sich vor allem um den digitalen Vertrieb ihrer Musik – um mehr Präsenz in der Branche und um mehr Auftritte. Mit Hilfe der Profis will Kranz die „gläserne Decke“ durchbrechen, die einem Einzelkämpfer undurchdringlich erscheint.

Und ein besonderes Ziel hat die Sykerin noch. „Es wäre ein Traum von mir, mal bei Sony gelistet zu sein.“ Ein paar Grenzen zum Überschreiten sind also noch übrig für die Tastenflüsterin.

RELEASE-KONZERT AM 12. NOVEMBER Für Hauke Kranz ist die Christuskirche ein außergewöhnlich guter Ort für ein Konzert. „Meine Musik profitiert sehr stark von der Atmosphäre des Ortes“, sagt die Pianistin. Für ihr Konzert am Samstag, 12. November, lässt Kranz einen Bösendorfer Konzertflügel kommen, der mit seinem warmen Klang in der Kirche für einen außergewöhnlichen musikalischen Genuss sorgen soll. Zudem gab es eine besondere Würdigung für Kranz: Der Deutsche Musikrat hat ihr ein Stipendium gewährt, das ihr einen professionellen Videomitschnitt ihres Konzertes ermöglicht. Das Bremer Unternehmen Vahland TV wird den Abend begleiten, das Ergebnis ihrer Arbeit soll auf Youtube abrufbar sein.

Ermöglicht wird das Konzert auch durch die Kooperation mit dem Förderverein für Gospel- und Kirchenmusik. Dessen Vorsitzender Ulrich Ellinghaus sieht in dem Konzert einen „willkommenen Anlass, auch kirchenferne Menschen in die Kirche zu holen“. Der Verein hat sich die Förderung von Kunst und Kultur zur Aufgabe gemacht und möchte die Kirche als Veranstaltungsort ins Bewusstsein der Menschen holen. „Die Art, wie Hauke Kranz Musik rüberbringt, empfinde ich als bereichernd“, erklärt Ellinghaus.

Karten gibt es im Vorverkauf ab dem

10. Oktober zum Preis von 20 Euro (Abendkasse: 23 Euro) in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung, bei der Kreissparkasse am Mühlendamm, im Bürgerbüro der Stadt sowie im Gemeindebüro der Christuskirche.