„Ein Statement der Stadt“

Derzeit sieht dieser Teil der Hauptstraße noch wenig einladend aus. Doch hier soll das Gängeviertel in den kommenden Jahren zu einem Schmuckstück der Stadt werden. - Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Frank Jaursch. Syke ist schön. Okay, zugegeben, nicht überall. Unter anderem sehen viele Syker vor allem in der einstigen „guten Stube“, der Hauptstraße, Handlungsbedarf. Die Verwaltung bewertet das ähnlich: In den kommenden Monaten sollen bei dem Stadtentwicklungsprojekt „Gängeviertel“ entscheidende Meilensteine erreicht werden.

Vor der nächsten Etappe auf diesem Marathonlauf allerdings legt die Stadt noch eine kurze Pause ein. Kurzfristig ist der Punkt „Gängeviertel“ von der Tagesordnung der Syker Ortsratssitzung (morgen, 19 Uhr, Steimker Hof) entfernt worden. Allerdings aus gutem Grund, versichert Suse Laue. Denn diese Ehrenrunde könnte, so die Bürgermeisterin, für die Stadt und für mögliche Investoren bares Geld wert sein.

Der Reihe nach: Die Idee, die Innenstadt mit dem Projekt neu zu beleben und so langfristig attraktiver zu machen, fußt auf drei Säulen. Die erste ist die Entwicklung einer Rahmenplanung, die die Stadtverwaltung gemeinsam mit vielen Bürgern in den vergangenen Jahren vorangetrieben hat. Stadtplaner Wolfram Schneider „erfüllt es schon mit Stolz, das mit so vielen Bürgern auf die Beine gestellt zu haben“.

Die zweite Säule ist die Ausarbeitung eines neuen Bebauungsplanes für den betroffenen Bereich, der sich zwischen Hauptstraße, Luise-Chevalier- und Georg-Hoffmann-Straße befindet.

Solange der alte B-Plan noch Gültigkeit hat, wäre dort theoretisch ein Neubau unter den aktuellen Rahmenbedingungen möglich, die auch dem „Gängeviertel“-Konzept widersprechen könnten. Darum hat die Stadt für den Bereich eine Veränderungssperre verhängt.

„Das heißt nicht, dass dort jetzt nicht gebaut werden kann“, stellt Schneider klar. So sei aber gewährleistet, dass die Grundsätze der ausgearbeiteten Rahmenplanung eingehalten werden.

Die dritte Säule schließlich stellen mögliche Fördermaßnahmen dar. In dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) hat man sich für eine Drittellösung entschieden: Ein Drittel steuert der Investor bei, ein Drittel die Stadt. Und ein Drittel kommt aus den Fördertöpfen von Bund und Land.

Weil dort im vergangenen Jahr weniger Mittel abgerufen wurden als erwartet, stehen in Zukunft mehr Mittel zur Verfügung. Auch für Syke. Aus diesem aktuellen Grund müssen die Berechnungen der Stadtverwaltung noch einmal überarbeitet werden – daher werden sich Ortsrat, Ausschuss und Rat erst im März damit befassen. Ein wenig Zeit ist noch: Bis Ende Mai, so Laue, muss der Rat eine Entscheidung getroffen haben.

„Es ist ein wirklich wichtiges Projekt für die Stadt“, betont Thomas Kuchem. Der Erste Stadtrat sieht darin ein deutliches Zeichen, eine große Investition, die das Quartier Innenstadt stärken und neue Nachfrage generieren soll. Für die Investitionen, ergänzt Suse Laue, „bekommt man etwas zurück“: eine interessantere, schönere Stadt, die sich entwickelt.

Und auch der Stadtplaner steht hinter der „Gängeviertel“-Idee: „Es ist ein Statement der Stadt“, sagt Wolfram Schneider. „Wir wollen das Viertel dem Investor so schmackhaft machen, dass er bereit ist, gemeinsam mit uns etwas zu entwickeln.“