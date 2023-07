Ein Sensor zeigt dem ADFC wo Autos Radfahrer in die Enge treiben

Von: Florian Adolph

Die vier Open-Bike-Sensoren tragen sowohl das Logo des ADFC als auch einen Sticker von Hackerspace Bremen. © Frank Heinrich

Mit Open-Bike-Sensoren will der ADFC im Landkreis Diepholz feststellen, wo Autofahrer beim Überholen von Radlern nicht genug Abstand halten.

Landkreis Diepholz – Es kann einem als Radfahrer Angst und Bange werden, wenn mal wieder ein Autofahrer beim Überholen viel zu nahe rankommt. Die Zahl solcher Situationen möglichst stark zu verringern und damit Radfahrern die Unsicherheit zu nehmen, das wünscht sich der ADFC – der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club. Vielleicht ließen sich dann auch mehr Menschen zum Umsteigen auf den Sattel motivieren.

Um Daten zu sammeln, die helfen können, dieses Ziel zu erreichen, erhielt der ADFC Diepholz gegen Anfang dieses Jahres vier Exemplare des Open-Bike-Sensors. Es handelt sich dabei um einen Sensor, der am Fahrrad angebracht wird und der links und rechts die Abstände misst. Somit kann er aufzeichnen, in welchem Seitenabstand Autos die Fahrräder überholen. „Der Sinn ist dabei nicht, Autofahrer zu verfolgen, die zu nah auffahren. Wir möchten nur die Verkehrssituation erfassen“, versichert Frank Heinrich, Mitglied des Vorstandes des Kreisverbandes ADFC Diepholz, Ortsgruppe Stuhr.

Zu knapp oder in Ordnung? Die Verdener Straße ist für den ADFC Nienburg ein häufiges Streitthema. Oft seien dort Radfahrer in Gefahr. Welche Stellen im Landkreis Diepholz die größten Problemzonen darstellen, möchte der ADFC-Kreisverband Diepholz nun mit den Open-Bike-Sensoren herausfinden. © ADFC

Die Open-Bike-Sensoren sollen im Landkreis Diepholz Daten sammeln

Mit den Open-Bike-Sensoren möchte der ADFC nun auf den Straßen des Landkreises Daten sammeln, die darüber Auskunft geben, wie und wo bei Überholvorgängen von Autos gegenüber Fahrrädern die Abstände gewahrt werden und wo der korrekte Seitenabstand besonders häufig nicht respektiert wird. Der Fahrrad-Club will dann überlegen, was an diesen Stellen geändert werden könne, zum Beispiel an der Infrastruktur, um das Überholverhalten der Autofahrer zu verbessern.

Regelwerk „Man darf als Radfahrer prinzipiell die Fahrbahn nutzen. Das ist bei vielen Rad- und Autofahrern nicht bekannt. Ein Gutachten zeigt auch, dass Radfahrer auf der Fahrbahn sicherer sind, da sie die Autofahrer dort besser sehen können“, erklärt ADFC-Kreisvorstandsmitglied Frank Heinrich. Wenn ein Autofahrer ein Fahrrad überholen will, müsse er außerorts mindestens zwei Meter und innerorts 1,5 Meter Abstand halten. Könne dieser Abstand nicht gewährleistet werden, sei ein Überholen verboten.

Die vier Open-Bike-Sensoren des ADFC-Kreisverbands gingen nach Diepholz, nach Stuhr, nach Weyhe und nach Syke. „Darüber hinaus haben sich einige Mitglieder privat einen gebaut. So kamen noch drei mehr dazu“, sagt Heinrich (siehe Kasten).

Der Open-Bike-Sensor hat einen Knopf am Lenker, der betätigt werden soll, nachdem ein Auto überholt hat. So bestätigt der Radfahrer das Überholen, damit das Gerät weiß, dass das, was aufgezeichnet wurde, ein Überholvorgang ist und nicht nur eine Laterne oder der Gegenverkehr.

Der Knopf am Lenker wird betätigt um zu bestätigen, dass ein Auto überholt hat. © Frank Heinrich

Die Daten sollen auf einer Karte zeigen wie groß die Überholabstände an verschiedenen Orten sind

Die vom Gerät gesammelten Daten werden dann auf eine Internetseite hochgeladen. Auf Basis dieser Daten soll eine Karte zeigen, wie groß oder klein die Überholabstände an verschiedenen Orten sind. Straßen, wo die Autofahrer viel Abstand halten sollen grün in der Karte eingezeichnet werden, wo sie weniger rücksichtsvoll sind gelb oder rot.

„Wir werden für den Landkreis Diepholz wahrscheinlich kein eigenes Portal einrichten, sondern das vom ADFC Osnabrück mitbenutzen“, sagt Heinrich. Es müsse natürlich auf den Datenschutz geachtet werden.

Um herauszufinden, wo die Verkehrssituation besonders heikel ist, möchte der ADFC laut Heinrich die Daten der Open-Bike-Sensoren mit anderen Daten kombinieren, zum Beispiel mit denen von Messeinrichtungen der Gemeinde Stuhr, die die Verkehrsdichte feststellen.

Das Messgerät an der Sattelstütze und ein Knopf am Lenker, damit der Sensor weiß, dass das Rad überholt wurde und nicht an einer Laterne vorbeigefahren ist, und schon steht der Datenaufnahme nichts mehr im Weg. © Frank Heinrich

Der ADFC ist mit dem Open-Bike-Sensor noch nicht so weit, Ergebnisse von Messungen präsentieren zu können. „Die Geräte müssen sehr häufig benutzt werden, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen. Wir haben sie erst seit Anfang des Jahres und die Leute müssen zunächst Erfahrungen mit den Open-Bike-Sensoren sammeln“, sagt Heinrich. Sobald es aber aussagekräftige Daten gibt, wird die Kreiszeitung Syke darüber berichten.

Eigenbau möglich Bastler können einen Open-Bike-Sensor selber bauen, denn der gleichnamige Verein hat den Bauplan kostenlos im Internet unter hochgeladen. Dort gibt es auch Informationen, wo die einzelnen Bauteile zu beschaffen sind. Das Gehäuse lässt sich mit dem 3D-Drucker herstellen.

Die vier Open-Bike-Sensoren, die an den ADFC im Landkreis Diepholz gingen, wurden bei der Hobbywerkstatt Hackerspace in Bremen gebastelt. Dort wurden insgesamt

30 Exemplare hergestellt.

Weitere Informationen

www.openbikesensor.org www.hackerspace-bremen.de