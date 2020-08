Ein paar Teile muss man eben haben

Heiligenfelde – Mitten im Gespräch klingelt bei Hendrik Hüsker das Telefon auf dem Schreibtisch. „Hm-hm,... aha,... Ja klar, soll herkommen. Kümmern wir uns sofort drum.“ Nicht mal eine Minute hat das gedauert. Und damit ist die Arbeitsphilosophie des Heiligenfelder Newtec-Betriebsleiters eigentlich schon hinlänglich beschrieben.

Eine Panne an einer Erntemaschine? „Nicht ganz“, sagt Hüsker. „Eine Panne an einer Pflanzenschutzspritze. Das war gerade einer der größten Kartoffelproduzenten in Nordwestdeutschland.“ Und für den sind Hüsker und sein Team genauso da wie für den kleinen bäuerlichen Familienbetrieb um die Ecke.

„Wir sind der Landwirtschafts-Dienstleister für Landwirte in den Kreisen Diepholz, Nienburg und Verden“, erklärt Hüsker. „Wir machen Handel, Reparatur und Ersatzteilbeschaffung von Landwirtschaftlichen Geräten.“ Hüsker steht auf dem Standpunkt: „Wie gut eine Maschine ist, entscheidet sich, wenn sie kaputt ist.“ So wie bei der Spritze des Kartoffelproduzenten. Noch ist nicht mal klar, was daran eigentlich defekt ist, aber Hendrik Hüsker ist sehr sicher: „Wahrscheinlich haben wir das passende Ersatzteil am Lager. Und wenn nicht, kriege ich es im Nachtversand. Dann ist das morgen um 7.30 Uhr hier – selbst wenn es aus dem angrenzenden Ausland kommt.“

Das funktioniert selbst in Corona-Zeiten gut, wenn auch nicht völlig reibungslos. „Es gab vereinzelte Probleme, weil einige Hersteller vorübergehend den Betrieb einstellen mussten“, sagt Hüsker. „Im schlimmsten Fall müssen wir improvisieren und ein Ersatzteil selbst anfertigen. Wobei wir auf die Hilfe befreundeter Fräsereien und Drehereien zurückgreifen können.“

Um die 20 000 Artikel hat Newtec in Heiligenfelde auf Lager. Von der Dichtung übern Gummischlauch bis hin zu Maschinenteilen. Rundweg 200 000 Euro im Grunde totes Kapital. „Unsere Controller sagen immer: Katastrophe – das geht gar nicht! Aber gewisse Teile muss man einfach dahaben. Alles, was man sofort austauschen kann, muss auch auf Lager sein.“ Das ist übrigens so brandneu, dass es noch immer nicht vollständig eingeräumt ist. „Corona“, seufzt Hendrik Hüsker und erzählt:

Gut drei Millionen Euro hat Newtec in den Neubau investiert. Neue Werkstatt, neue Büros, neue Sozialräume, neues Ersatzteillager. Im Frühjahr hätte der Umzug erfolgen sollen. Für den mit Abstand größten Part – das Ersatzteillager – galt das Motto: Für ein paar Tage packen alle Mann mit an, und dann sind wir schnell durch. Es kam anders. „Durch Corona wurde das eher genau das Gegenteil“, sagt Hüsker. „Wir konnten für zwei bis drei Wochen nur in halber Stärke arbeiten, teiweise auch im Schichtbetrieb. Wir mussten dadurch alles ganz langsam nach und nach machen.“ Hüsker weiter: „Eigentlich wollten wir am 17. April unseren Neubau bei einem Tag der offenen Tür vorstellen“, erzählt Hüsker. „Stand jetzt, sind wir zu 90 Prozent umgezogen.“

Die Entwicklung auf dem Gelände ist für Hendrik Hüsker mit dem Neubau annähernd abgeschlossen. „Wir können und wollen auch gar nicht größer werden. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Fachkräften, und der Service muss sichergestellt sein.“ Beim Stichwort Fachkräfte macht Hüsker dann gleich noch ein bisschen Reklame für seinen Betrieb: „Wir haben mit dem Neubau jetzt die besten Arbeitsbedingungen, die man in der Landtechnik haben kann.“ Und er ist stolz auf sein 30 Köpfe starkes Team: „Alle hochspezialisiert“, sagt Hüsker. „Alle sind mit Herzblut bei der Sache und arbeiten so, als ob das hier ein Stück weit ihre eigene Firma wäre.“

Von Michael Walter