Ein Jahr Corona-Testzentrum in Barrien – eine Bilanz

Von: Frank Jaursch

Seit einem Jahr ist der Container die Anlaufstelle für Corona-Tests in Barrien. © Ehlers, Jantje

Das Syker Unternehmer-Duo Oliver Kunstmann und Julien Schultes zieht Bilanz nach zwölf Monaten Container in Barrien. Mitarbeiter erinnern sich an besondere Momente.

Barrien – Elina Windt kann die Uhr danach stellen: Jeden Tag zur gleichen Zeit fährt das Auto auf den Parkplatz an der Bundesstraße 6. Täglich lässt der Mann einen Corona-Test über sich ergehen, damit er seine Frau im nahe gelegenen DRK-Seniorenheim besuchen darf. „Als er mal nicht kam, haben wir hinter ihm her telefoniert“, sagt Windt mit einem Lächeln. Als sein Test positiv war und er nicht zu seiner Frau durfte, flossen Tränen – auf beiden Seiten des Containerfensters. Längst hat Windt ihren „Stammgast“ ins Herz geschlossen.

Windt ist ein wichtiger Teil eines gut funktionierenden Netzwerkes, das am heutigen Tag seit einem Jahr aktiv ist: Exakt am 21. Dezember 2021 eröffnete das Corona-Testzentrum in Barrien, auf dem Parkplatz des ehemaligen Nah & Frisch-Marktes. Zehntausende Tests haben sie und ihre Kolleginnen und Kollegen seit dem ersten Tag vorgenommen. Sie erlebten strahlende Gesichter und Enttäuschungen, Streitigkeiten und Freundlichkeit. Ein Jahr wie kein anderes – und eine Corona-Teststation, die eigentlich nur aus einem Spruch entstand.

Was darf’s sein – Nase oder Rachen? Bis zu 300 Tests am Tag nehmen die Barrier Testerinnen vor. © Ehlers, Jantje

Rückblende: Im November 2021 tritt in Deutschland das geänderte Infektionsschutzgesetz in Kraft. Inhalt unter anderem: 3G am Arbeitsplatz. Tägliche Tests für den Arbeitgeber – das sorgte für Unmut im Bekanntenkreis von Oliver Kunstmann. „Da hab ich gesagt: Dann müssen wir halt unsere eigenen Testzentren machen“, schildert er. Aus der unbedachten Äußerung wird mehr. Warum eigentlich nicht? Kunstmann nimmt Kontakt zum Gesundheitsamt auf, macht sich auf die Suche nach finanzieller und personeller Unterstützung.

Die findet er in Person von Julien Schultes. Die beiden Syker setzen sich zusammen, machen sich auf die Suche nach Standorten und ans Konzept. Sollen die Tester in Zelten sitzen, in Buden oder Containern? „Unfassbar teuer“ seien innerhalb kürzester Zeit die Container geworden, erinnert sich Schultes. Da schienen noch andere die gleiche Idee gehabt zu haben. Am Ende wurden es drei Container zum Selbstaufbauen – an drei Standorten. Der am Hagebau-Markt in Stuhr machte am 20. Dezember 2021 den Anfang, es folgten je einen Tag später der Barrier Container und schließlich der in Weyhe-Erichshof.

Allen Bemühungen zum Trotz: Mit manchen Einschätzungen lag das Duo falsch. „Wir waren sicher, wir werden in Stuhr nur so überrannt“, erinnert sich Schultes schmunzelnd. Am Ende lag die Zahl der Testungen in Barrien mehr als doppelt so hoch, der Stuhrer Standort wurde Ende März als bislang einzige der drei Stationen geschlossen.

Mitarbeiterin Elina Windt im Gespräch mit einem Kunden des Corona-Testcenters auf dem Parkplatz des ehemaligen Nah & Frisch-Marktes an der Bundesstraße 6. © Jantje Ehlers

Lehrgeld bezahlten die Syker auch in anderen Bereichen. „Dir sagt keiner, was ein guter Test ist – und was ein guter Test kostet“, so Schultes. Die Schnelltests wurden zeitweise regelrecht zu Spekulationsobjekten. Und alle paar Wochen musste man sich auf behördliche oder gesetzliche Veränderungen einstellen. „Wir konnten immer nur von Monat zu Monat arbeiten.“

Von all dem bekamen die Kunden nichts mit – die vielen Tausend, die sich geduldig anstellten, und die „besonderen Fälle“, an die sich die rund 20 Angestellten auch nach Ende ihrer Schichten erinnerten. Der Mann, der schnell einen negativen Test braucht, weil er ins Krankenhaus muss, denn die hochschwangere Ehefrau liegt in den Wehen – und zwar nebenan im Auto. Der ältere Herr, der pflichtschuldig von den Testpersonen nach dem Grund für den Test gefragt wird – und mit bebender Stimme vom Schlaganfall erzählt, den seine Frau erlitten hat. Oder die Frau, die einen negativen PCR-Test benötigt, um endlich ihre Chemotherapie fortsetzen zu können. Sie kommt täglich. Über mehrere Wochen.

„Ein paar Idioten hast du immer“

Nicht alle Begegnungen sind freundlich. Als Überbringer von schlechten Nachrichten muss man sich einiges anhören. Dem einen ist der Test zu gründlich, dem anderen nicht gründlich genug. „Ein paar Idioten hast du immer“, weiß Oliver Kunstmann. Zwei Hausverbote hat er in diesem Jahr erteilt.

Mehr als 300 Tests am Tag haben die Teams in Barrien in den Hoch-Zeiten vorgenommen. Zehntausende in einem Jahr. Kunstmann ist der Zahlen-Meister. Er blickt auf die Übersicht auf dem Monitor vor sich. „6,3 Prozent davon waren positiv.“

Dass die Container mehr als ein Jahr stehen bleiben und in Gebrauch sein würden, hat auch das Syker Unternehmer-Duo überrascht. Wie lange wird es noch weiter gehen mit dem Testzentrum? Julien Schultes lacht. „Das werd ich täglich gefragt.“ Finanziell geklärt sei der Standort bis Ende Februar, fügt Oliver Kunstmann hinzu. „Ich glaube nicht, dass es darüber hinaus geht.“