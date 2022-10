Ein Jahr Boss ‒ Im Gespräch mit Sykes Polizeichef Jan Gaebel

Von: Michael Walter

Tägliche Routine: Jan Gaebel schaut auf der Wache nach dem Rechten und bespricht mit Jaqueline Hanke die aktuelle Lage. Sie ist die Schichtleiterin für den Spätdienst. „Das ist im Prinzip der Job, den ich früher selber in Syke gemacht habe“, sagt der Kommissariatsleiter. © Michael Walter

Jan Gaebel blickt auf sein erstes Jahr als Syker Polizei-Chef zurück. Ganz sorgenfrei kam er nicht. Einst war er Kollege seiner jetzigen Mitarbeiter.

Syke – „Ja, hi, Jan hier!“ – Der Umgangston am Telefon ist zwanglos. Kann er auch sein. Schließlich kennt Jan Gaebel die meisten seiner Mitarbeiter noch aus einer Zeit, in der er noch nicht der Chef des Syker Polizeikommissariats war. Das hat ihm den Einstieg sehr erleichtert. Ein Jahr danach kann er jetzt sagen: „Ich bin angekommen.“

Vom Kollegen zum Chef ‒ Jan Gaebel behält im Kommissariat das Duzen bei

Wieder, müsste es korrekterweise heißen. Vor ein paar Jahren war er schon mal für ein Jahr als Dienstschichtleiter in Syke. Das hat seine Vorteile. „Ich kannte die Wege, und ich kannte 80 Prozent der Kollegen noch von damals“, erzählt Jan Gaebel. „Was neu war, war die Rolle. Aber auch das haben mir die Kollegen leicht gemacht.“

Nun kann es ja durchaus auch Komplikationen mit sich bringen, wenn der Kollege und Kumpel von früher plötzlich als neuer Chef wiederkommt. Ganz frei von dieser Sorge war auch Jan Gaebel nicht, als er 2021 als Nachfolger von Nina Menzel in Syke antrat. „Ich hatte gedacht, es wäre schwieriger“, sagt er heute. „Die Kollegen haben meine neue Rolle von Anfang an akzeptiert.“ Und auch im Umgang miteinander hat sich nichts geändert. „Wir duzen uns nach wie vor alle auf der Dienststelle. Das war ganz problemlos. Es wäre auch nicht authentisch gewesen, wenn ich da jetzt plötzlich mit dem Siezen angefangen hätte.“

Die für ihn selbst auffälligste Veränderung im Vergleich zu damals ist, dass er jetzt derjenige ist, dem die Kollegen mit einer gewissen Erwartungshaltung gegenüberstehen. Er ist derjenige, von dem bestimmte Entscheidungen erwartet werden. Und er ist derjenige, der dafür sorgen muss, dass im Vorfeld bestimmte Weichen richtig gestellt werden. Zum Beispiel in der Einsatzplanung. „Als Schichtleiter konnte ich bei größeren Einsätzen auf fertige Konzepte zugreifen. Heute bin ich der, der diese Konzepte erst mal erstellen muss“, beschreibt Jan Gaebel.

Die Begleitung von Demonstrationen gehört allerdings schon zu den größeren Lagen, mit denen Jan Gaebel im vergangenen Jahr konfrontiert gewesen ist. Ansonsten gilt: „In Syke ist die Welt noch in Ordnung. Das spiegelt sich auch in unseren Einsätzen wider.“

Aufklärungsquote des Syker Polizei-Kommissariats liegt im Bundesdurchschnitt

Das Syker Kommissariat ist zuständig für Syke, Bassum, Twistringen und Bruchhausen-Vilsen. Eine Fläche von etwa 520 Quadratkilometern mit zusammen rund 77 000 Einwohnern. Da sind 3000 registrierte Straftaten in einem Jahr nicht viel. „Etwa ein Drittel davon sind Eigentumsdelikte“, schlüsselt Gaebel auf, „und ein weiteres Drittel sind Vermögens- und Fälschungsdelikte.“ Dazu zählt etwa auch der Klassiker: Im Internet Ware bestellt und bezahlt, aber nie erhalten. Das restliche Drittel besteht fast ausnahmslos aus „einfacher bis mittlerer Kriminalität.“ Was zum einen daran liegt, dass die wirklich schlimmen Sachen extrem selten sind, und zum anderen daran, dass sie dann zwar in Syke registriert, aber nicht bearbeitet werden. Denn dafür wäre dann der Zentrale Kriminaldienst bei der übergeordneten Inspektion in Diepholz zuständig.

Gut zwei Drittel aller registrierten Straftaten hat die Syker Polizei übrigens aufgeklärt. Damit liegt das Kommissariat im bundesweiten Durchschnitt.

Kein Mensch würde Nein sagen, wenn ihm mehr Personal angeboten wird. Aber wir kommen mit dem, was wir haben gut zurecht.

Die Personallage würde Jan Gaebel mit 2 bis 3 in Schulnoten bewerten. „Kein Mensch würde Nein sagen, wenn ihm mehr Personal angeboten wird. Aber wir kommen mit dem, was wir haben gut zurecht.“ Die Nachwuchswerbung möchte er trotzdem verstärken. Zum Beispiel dadurch, dass die Syker Polizei inzwischen ihren eigenen Instagram-Kanal betreibt (#polizeisyke). „Drei Kollegen machen das nebenbei“, sagt Gaebel. „Sie suchen passende Themen und bereiten sie auf.“

Jan Gaebel ist jetzt 40. Das Ende der Beamtenlaufbahn ist damit noch lange nicht erreicht. Und die Position eines Kommissariatsleiters ist bei der Polizei automatisch auch immer eine Durchgangsstation auf dem Weg zu höheren Aufgaben. Wo zieht es ihn hin? Was hat er noch vor?

„Im Moment möchte ich erst mal bleiben“, lacht er. „Man sagt immer: Fünf bis zehn Jahre bleibt man auf so einem Posten. Was danach kommt, ist spekulativ.“