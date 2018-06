Edeka in Barrien: Alle Probleme geklärt – mal wieder

Pläne für Erweiterung sind beschlussreif

So soll der neue Edeka-Markt in Barrien aussehen. Dieses Gebäude würde auf dem rückwärtigen Teil des Grundstücks entstehen.

Barrien - Von Michael Walter. Alle Probleme geklärt, alle Beteiligten geben grünes Licht. – Mehr als vier Jahre ist es her, dass die Kreiszeitung diese Nachricht mit Bezug auf die Erweiterung des Edeka-Markts in Barrien meldete. Ostern 2016 hätte die Eröffnung sein sollen. Doch noch immer existiert der neue Markt an der Sudweyher Straße nur auf dem Papier. Jetzt melden alle Beteiligten erneut: Alle Probleme geklärt.