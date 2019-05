Durch alle Hochs und Tiefs

Syke - Von Michael Walter. Mit einem Festakt feiert der TuS Syke am Sonntag im Syker Theater sein 100-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung hat der Verein praktisch alle sprichwörtlichen Höhen und Tiefen durchlebt. Mehrfach stand er kurz vor dem Aus. Heute ist der TuS Syke finanziell halbwegs gesund und zählt etwa 1500 Mitglieder.

Das ist eine Größenordnung, die sich die Gründer wohl nicht mal hätten träumen lassen. Ganze 34 Mitglieder zählte der erste Sportverein der Stadt, der SV Syke von 1862. Und der Turnverein Gut Heil Syke hatte 1889 immerhin 100 Mitglieder. Beide lösten sich mit Beginn des Ersten Weltkriegs auf. Nach Kriegsende im November 1918 sammelten sich die Syker Turner neu. Am 15. Mai 1919 gründeten sie den Turnverein Syke. Einen Monat zuvor – am 17. April – hatten die Fußballer ihren eigenen Verein gegründet: den Fußballclub Eintracht Syke. Kurz darauf schlossen sich beide Vereine zusammen. Turn- und Sportverein Syke sollte der gemeinsame Name lauten. Als Gründungsdatum wurde dann rückwirkend der 15. Mai festgelegt.

Die Turner trainierten im heutigen Hansa Haus. Fußball gespielt wurde zuerst auf dem Schulspielplatz am Steinkamp und später auf der Pferderennbahn hinter dem Überlandwerk. Heute befindet sich dort das Wohngebiet zwischen Avacon und Lerchenfeld.

„Im Friedeholz befand sich eine kleine Freifläche, die bald zum Sporttreiben genutzt wurde“, hat Sigrun Steinmetz bei ihren Recherchen zum Vereinsjubiläum herausgefunden. 1920 erhielt der TuS die Genehmigung, den Platz für seine Zwecke herzurichten. „In Eigenarbeit wurde mit Muskelkraft ein kleines Spielfeld geebnet und hergerichtet“, weiß Steinmetz. „Die Fläche war etwa halb so groß wie der heutige Platz. 1926 konnte eine kleine Gerätehalle mit Umkleide errichtet werden. Für diese Zeit gute Trainingsbedingungen, und der TuS stellte bald eine der besten Mannschaften im Huntebezirk.“

Einschneidende Veränderungen bewirkten die Weltwirtschaftskrise ab 1929, die „Machtergreifung“ der Nazis 1933 und die Folge daraus: der Zweite Weltkrieg. Das Vereinsleben kam komplett zum Erliegen. Und die meisten Vereinsunterlagen aus der Zeit vor 1945 sind entweder im Krieg zerstört worden oder kurz danach still und heimlich „verschwunden“. „Die Darstellung aus den jungen Vereinsjahren beruht weitgehend auf Erinnerungen von Zeitzeugen“, sagt Sigrun Steinmetz.

Nach dem Krieg fanden sich schnell Sportler, die einen Neuanfang versuchen wollten. Starthilfe erhielt die Fußballsparte durch eine stationierte englische Einheit. Da sich die britischen Soldaten unbedingt mit einer Mannschaft im Fußball messen wollten, wurde ein Syker Team aufgestellt. Die Engländer spielten es zwar in Grund und Boden, doch den Syker Fußballern bescherte das zumindest Trikots, Schuhe und ein bisschen Tabak und andere begehrte Konsumartikel.

Die offizielle Wiedergründung des TuS Syke erfolgte am 17. November 1945. Die Vereinsfarben Rot-Weiß haben erst da ihren Ursprung.

Mit dem Schützenverein und dem Forstamt handelte der TuS die Vergrößerung des Sportplatzes im Friedeholz aus. Ein damals hoch umstrittenes Projekt. Der Vorsitzende Fritz Bothe fürchtete große Finanzierungsschwierigkeiten und trat aus diesem Grund zurück. Er sollte Recht behalten. Der Beschluss zum Neubau des Sportplatzes erfolgte 1948. Die Umsetzung dauerte sieben Jahre und war nur mit erheblichem Arbeitseinsatz der Vereinsmitglieder möglich. Trotzdem konnte der Verein erst 1962 den Kaufvertrag für das Gelände abschließen.

Wichtige Impulse für die Vereinsentwicklung brachte in den 60er-Jahren die Fertigstellung mehrerer neuer Sportstätten. Der Verein konnte dadurch neue Angebote machen und wachsen. Die Sparten Schwimmen, Handball, Hockey, aber auch die Versehrtensportgruppe sind Neugründungen aus dieser Zeit.

Die 70er- und 80er-Jahre waren die Goldene Zeit des TuS. Weitere neue Sparten ließen die Mitgliederzahlen auf konstant über 2000 wachsen. Und vor allem die Fußballer bescherten dem TuS einen guten Ruf in der Region. Zweimal kratzen sie in dieser Zeit an der Tür zum Aufstieg in die Amateuroberliga Nord, was damals die dritthöchste Spielklasse in Deutschland war. Bis zu 1000 Zuschauer bei den Heimspielen bildeten eine grandiose Kulisse im Waldstadion.

Dem Höhenflug folgte der freie Fall: Als 1983 der Sponsoren-Pool zerfiel und das Geld ausblieb, wurde der TuS in den kommenden Jahren bis in die Bezirksklasse durchgereicht. Ein Absturz, von dem sich die Fußballsparte nie wieder erholen sollte.

Die 90er-Jahre waren von zahlreichen internen Querelen geprägt. Vor allem gab es Krach um den Anbau an das Vereinsheim, der 1993 fertiggestellt wurde. Ursprünglich wesentlich größer geplant, war aus Kostengründen nur eine Sparversion möglich. Trotzdem belasteten Kosten im sechsstelligen Bereich den Haushalt des Vereins und reduzierten langfristig den Handlungsspielraum des Vorstands. Gleichzeitig sanken langsam, aber stetig die Mitgliederzahlen.

1999 trat Peter Schnabel ein schwieriges Erbe als Vorsitzender an. Der TuS hatte 220 000 Mark Schulden, und jedes Jahr kamen weitere 15 000 Miese aus dem laufenden Betrieb hinzu. Die Folge: drastische Einschnitten bei Investitionen und der Ausstattung der Sparten.

Wieder gab es Krach bei den Fußballern: 2001 verließen ganze Mannschaften samt Trainer den TuS und gründen mit dem FC Syke einen zweiten Fußballclub in der Kernstadt.

Trotzdem hatte der TuS nicht genügend Spielfelder. Unter Peter Schnabel entstand die Idee, das Waldstadion zu vergrößern und ein zweites großes Spielfeld zu bauen. Dafür hätte im nördlichen Bereich eine Waldfläche gerodet werden müssen. Die Politik hatte der TuS dafür auf seiner Seite – nicht aber die Syker. In einem Bürgerentscheid wurde 2004 der Ratsbeschluss zum Ausbau gekippt. „Der Frust in der Fußballsparte hielt noch über Jahren an“, sagt Steinmetz. Quasi als Ersatz kann der TuS seit 2009 den Schulsportplatz an der Ferdinand-Salfer-Straße nutzen.

Als letzte Spartenneugründungen sind 2014 HipHop und 2016 Darts hinzugekommen. Beim HipHop tummeln sich inzwischen mehr als 100 Tanzbegeisterte.

So sehr 100 Jahre TuS ein Grund zum Feiern sind, so groß sind die Baustellen, die der Vorstand und die Mitglieder in den kommenden Jahren bewältigen müssen. Sigrun Steinmetz: „Unser Vereinsheim ist baulich in die Jahre gekommen. Das weitere Vorgehen wird seit Langem kontrovers diskutiert. Die Sportstätten unserer Sparten liegen über die ganze Stadt verteilt. Daher ist bei einigen die Bereitschaft ausgesprochen gering, sich für das Vereinsheim am Waldstadion einzusetzen. Dennoch müssen wir für den Fußballbetrieb am Waldstadion immer funktionstüchtige Räume bereitstellen.“