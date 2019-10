Carola Anders päppelt Fledermäuse wieder auf und wildert sie aus

Vorsichtig setzt Regionalbetreuerin Carola Anders die Breitflügelfledermaus am Mühlenteich in Syke aus.

Jeden Tag, etwa zwischen 19 und 21 Uhr, sind Carola Anders und die Fledermäuse in ihrem Element. Wenn die Sonne verschwindet, es ein wenig kühler wird und die Dämmerung hereinbricht, begeben sich die Flugkünstler auf Beutejagd und Partnersuche – und Carola Anders auf Fledermaus-Suche.

Syke - Es ist noch hell, als die Regionalbetreuerin einen kleinen handlichen Kasten aus dem Fußraum ihres Autos holt. Sie greift hinein, befördert einen Kleinen Abendsegler ans Tageslicht. Das Tier passt locker in ihre Faust, guckt ein wenig verdutzt aus der Wäsche, erweist sich aber als sehr zahm – die Fledermaus kennt Anders. Und Anders kennt die Fledermaus. Das noch junge Weibchen ist eines von den 20 Tieren, die dieses Jahr von der Expertin zuhause aufgepäppelt wurden, weil sie aus dem Nest gefallen sind oder krank waren. Pünktlich zur Paarungszeit im Herbst und noch rechtzeitig vor der Winterruhe verlassen die Tiere Anders’ Fittiche.

Carola Anders ist Fledermaus-Regionalbetreuerin

Der Abendsegler muss allerdings warten, er ist noch nicht fit genug. Mit einem anderen Kasten unterm Arm geht die Fledermaus-Regionalbetreuerin des Landkreises Diepholz Richtung Mühlenteich in Syke.´Eigentlich ist die Breitflügelfledermaus, die Anders an diesem Tag auswildern will, eher eine Waldfledermaus. Der Teich und vor allem die freie Fläche seien jedoch genau so gut, erklärt die Expertin. Aber sind am Mühlensee mitten in der Syker Innenstadt denn überhaupt andere Fledermäuse zu finden? Da lacht Carola Anders: „Da kann man sich sicher sein.“ Fledermäuse gebe es fast überall.

Fledermäuse: Kleine, dunkle Schatten am Himmel

Und tatsächlich: Als die Dunkelheit hereinbricht, hört man alle fünf Minuten von der Fledermausbetreuerin ein „Da!“ oder „Guck mal!“. Es sind oft nur kleine, dunkle Schatten, die über den Abendhimmel flitzen. Doch Anders, die sich ihr Fledermaus-Wissen über die Jahre selbst angeeignet hat, erkennt die Tiere an ihrer Flügelform, die eigentlich Arme heißen, und an ihren Flugmustern.

+ Dieser Kleine Abendsegler ist noch nicht bereit für die Wildnis. Er muss noch weiter aufgepäppelt werden. Foto: Luka Spahr

Dann ist es soweit. Auf einer Lichtung greift Anders in den Kasten und holt die kleine Fledermaus mit Handschuhen heraus. Sie setzt sie an einem Baum und noch ehe man die dunkle Gestalt im Dämmerlicht richtig erkannt hat, ist sie schon weg. „Guter Start“, strahlt Anders. „Die ist wirklich ein toller Flieger.“ Immer wieder schaut Carola Anders in den nächsten Minuten zum dunklen Himmel auf und ruft: „Da ist sie!“ Laien sehen oft nichts als Schwärze.

Carola Anders erkennt alle Fledermaus-Arten

Während die Fledermäuse am Firmament ihre Kreise ziehen, schlendert Anders noch eine Weile durch den Park. Sie will Wasserfledermäuse sehen – und ärgert sich, dass sie keinen Bat-Detektor dabei hat, um den Ultraschall der Tiere hörbar zu machen. Nur manchmal hört man seltsame Klick- und Kratz-Geräusche im dunkelstillen Park. Dann spitzt Anders die Ohren und erkennt all die Arten, deren Anwesenheit wohl sonst nie ein Parkbesucher wahrnimmt.

Kontakt

Wer eine schwache, kranke Fledermaus findet oder Fragen zu den Tieren hat, kann sich jederzeit an die Fledermaus-Regionalbetreuerin Carola Anders unter 0175 / 82 92 328 oder anders_carola@web.de wenden.

Mehr zum Thema

Nach einem Fledermausbiss begann für Lena Kunz aus Wagenfeld ein Wettlauf gegen die Zeit.