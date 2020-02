Drogenhandel und Erpressung: Bewährungsstrafe

Zeuge überzeugt Richter mit detaillierter Aussage

+ © kom (Symbolbild) © kom (Symbolbild)

Syke - Von Dieter Niederheide. Dass auch in Syke ein rauer Wind weht, wenn es um Geld aus Drogengeschäften oder geliehenes Geld von einem Dealer geht, wurde jetzt in einem Strafprozess gegen einen Syker (26) deutlich. In einem der Vorwürfe der Staatsanwaltschaft ging es um Erpressung, zudem war der Mann des unerlaubten Handeltreibens mit Drogen – es ging um Kokain – angeklagt.