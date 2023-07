DRK muss Wohnheim Friedeholz kernsanieren und sucht Plätze für 82 Senioren

Von: Michael Walter

Das DRK-Seniorenheim Friedeholz muss kernsaniert werden. © Michael Walter

Das Altenheim zieht um – das Altenheim wird abgerissen – die Senioren sollen raus... – Unter den Angehörigen der Bewohner des DRK-Seniorenheims Friedeholz brodelt seit einiger Zeit kräftig die Gerüchteküche.

Syke – Zuletzt kam noch einmal zusätzlicher Dampf auf den Kessel, als hieß, das DRK habe den Wohnpark Waldstraße aus der Insolvenzmasse des Ambulanten Hauspflegeverbunds Syke (AHS) übernommen und wolle die Bewohner aus dem Friedeholz nun dorthin umsiedeln.

Doch wie das häufig bei Gerüchten so ist: Ganz so, wie die Geschichten erzählt werden, stimmen sie nicht. Oft gibt es aber einen wahren Kern. Wie auch hier.

DRK-Seniorenheim Friedeholz am Steinkamp ist stark renovierungsbedürftig

Tatsache ist: Das DRK-Seniorenheim Friedeholz am Steinkamp ist stark renovierungsbedürftig. Keine kleinere kosmetische Operation, sondern eine Kernsanierung steht an, bestätigt DRK-Kreisverbandsgeschäftsführerin Ulrike Hirth-Schiller. In einer Größenordnung, dass die Arbeiten im laufenden Tagesbetrieb nicht möglich wären.

Also sucht das DRK alternative Unterbringungsmöglichkeiten. Insgesamt 82 Plätze gibt es am Steinkamp, und bevor für die nicht ein gleichwertiger Ersatz gefunden ist, brauchen sich Hirth-Schiller und ihr Team mit der Sanierung gar nicht erst näher zu befassen. „Es muss sich niemand Sorgen machen, dass er demnächst auf der Straße steht“, bekräftigt sie.

Der AHS-Wohnpark an der Waldstraße hätte tatsächlich so eine Alternative sein können. Im Frühjahr musste der „Mutterkonzern“ Convivo mit bundesweit rund 60 Pflegeheimen Insolvenz anmelden und riss damit auch den AHS mit, für den es ebenfalls ins Insolvenzverfahren ging (wir berichteten). Für die AHS-Einrichtungen in Syke, Bassum, Bruchhausen-Vilsen und Kirchlinteln suchte der Insolvenzverwalter Käufer.

Die AHS-Einrichtungen gehören jetzt zur VSR Vital Senioren Residenzen GmbH

„Wir haben für den Wohnpark Waldstraße ein Kaufangebot abgegeben“, bestätigt Ulrike Hirth-Schiller, schiebt jedoch sofort nach: „Wir haben vom Insolvenzverwalter aber nie wieder was gehört. Erst auf der Gläubigerversammlung ist gesagt worden, es sei verkauft worden.“ Inzwischen steht fest: Die AHS-Einrichtungen gehören jetzt zur VSR Vital Senioren Residenzen GmbH aus Rellingen bei Pinneberg. VSR will alle Einrichtungen langfristig und mit allen Mitarbeitern weiterführen. Geschäftsführer dort ist der ehemalige AHS-Geschäftsführer Holger Dehn.

„Für uns ist das Thema Waldstraße damit vom Tisch“, sagt Ulrike Hirth-Schiller. Und damit liegt zunächst auch mal die Sanierung am Steinkamp auf Eis, da das DRK derzeit keine Alternative hat, um die Steinkamp-Bewohner angemessen unterzubringen.

Das Seniorenheim Friedeholz ist nach Barnstorf und Barrien das dritte, das der Kreisverband kernsanieren will. Barrien sei vom Umfang her wesentlich aufwändiger gewesen als es in Syke der Fall wäre, sagt Hirth-Schiller. „Allerdings hatten wir in Barrien auch ganz andere räumliche Voraussetzungen.“

Das DRK-Seniorenheim Friedeholz ist 1954 gebaut worden. Schon bald nach seiner Eröffnung 1955 war es jedoch bereits zu klein. 1959 erhielt es den ersten Anbau.