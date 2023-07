Dritter „Dorfmarkt in der City“ am 3. September in Syke

Von: Frank Jaursch

Manpower und Pferdestärken: Die Organisatoren des dritten Dorfmarkts. V.l. Frank Mithöfer (Nesemann), Regine Suling (Landvolk), Ingo Büntemeyer (Wochenmarkt), Tim Ole Zimmerling (Tischlerei), Michael Lux (Werbegemeinschaft), Frederic La Flèche (Jägerschaft), Thomas Kuchem und Sandra Wittrock (beide Stadt Syke). © Jaursch

Die Planungen sind weit fortgeschritten: Der dritte „Dorfmarkt in der City“ kommt. Am Sonntag, 3. September, wird sich ein Teil der Hauptstraße wieder in ein buntes Areal verwandeln, in dem sich viele Elemente des Landlebens wiederfinden.

Syke – Die Syker Innenstadt ist nicht unbedingt das natürliche Habitat des schwarzen New-Holland-Schleppers von Ingo Büntemeyer. Zum Pressetermin aber diente er nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern auch als Fotomotiv. Und machte dabei in ungewohnter Umgebung gar keine schlechte Figur.

Genau so soll es auch am Sonntag, 3. September, von 11 bis 18 Uhr in der Syker Innenstadt sein: An diesem Tag wird so einiges in der Hauptstraße stehen, was eigentlich nicht dorthin gehört. Und im Idealfall finden’s alle ziemlich cool. Der „Dorfmarkt in der City“ erfährt an diesem Tag seine dritte Auflage. Am Dienstag stellten die kreativen Köpfe Einzelheiten vor.

Das Thema Information steht im Vordergrund, nicht der Kommerz.

Kein Markt wie jeder andere soll es sein, betonte Erster Stadtrat Thomas Kuchem. „Das Thema Information steht im Vordergrund, nicht der Kommerz.“ Er unterstrich das größte Pfund der Veranstalter: Die Organisation sei „breit aufgestellt“ und werde von vielen Helfern getragen. Das Ganze läuft unter dem Dach der Stadtverwaltung, für die Sandra Wittrock ein paar Eckdaten bekannt gab: Mehr als 40 Aussteller hätten für den Tag zugesagt, alte Bekannte seien ebenso dabei wie einige neue Stände.

Weil es auch ein Tag für die Kleinen ist, sollen wieder viele Tiere zu sehen sein – Alpakas, Rinder und Schweine, zählt Wittrock auf. Und weil es auch ein Tag für die Großen ist, präsentiert Ingo Büntemeyer ebenso das, was aus seinen Landschweinen produziert wird: An seinem Stand gibt’s unter anderem Wurst und Knipp.

Mit im Boot sind auch das Landvolk und die Jägerschaft – beide bereit für viele Gespräche und die Weitergabe von Informationen. „Beim letzten Mal haben wir uns den Mund fusselig gesprochen“, erinnert sich Frederic La Flèche ans vergangene Jahr. Die Jäger sind unter anderem mit ihrem Infomobil vor Ort. Beim Landvolk gibt es nicht nur kleine Saatgut-Päckchen zum Nulltarif, sondern auch informative Spiele vom Glücksrad bis zu einem Getreidebestimmungs-Quiz.

Mobiles Sägewerk ist wieder am Start

Ein Highlight dürfte wieder das mobile Sägewerk von Dennis Rasdolsky sein, das an diesem Tag aus mehreren Baumstämmen Bretter sägt. Aus denen wiederum macht die Tischlerei Zimmerling wie schon bei der Ausgabe 2022 Vogelhäuser, die vor Ort zu günstigen Preisen und für einen guten Zweck verkauft werden.

Auch die Werbegemeinschaft (WG) macht mit und öffnet die Türen zu einem verkaufsoffenen Sonntag. Damit „flankiere“ man die Aktion, betonte WG-Geschäftsführer Michael Lux ausdrücklich: „Außer dass die Läden offen haben, wird nichts passieren.“ Ändern soll sich allerdings der Zeitraum des verkaufsoffenen Sonntags – um eine Stunde nach vorn von 12 bis 17 Uhr.

Erstmals beim Dorfmarkt dabei ist das Nesemann-Team, das auf seinem Gelände an der Bahnhofstraße ein Kinderfestival auf die Beine stellt – mit Hüpfburg und Karussell, Tombola und Großspielen, Flohmarkt und Luftballon-Modellage.

Komplettiert wird das Dorfmarkt-Angebot durch die Polizei und das Carsharing-Angebot der Stadt, dessen Nutzungsintensität – wie Thomas Kuchem es geschmeidig formulierte – „noch gesteigert werden kann“. Die Besucher des Marktes könnten sich vor Ort von der Einfachheit des Handlings überzeugen.