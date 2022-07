Wie zum Anfassen

Von: Detlef Voges

Teilen

Einmal live und in Farbe, und einmal virtuell: Nele Miethig vor dem Originalschauplatz im Kreismuseum mit der digitalisierten Ansicht derselben Stelle auf dem Laptop. © Detlef Voges

Dreidimensional am PC durchs Kreismuseum bummeln

Syke – Wenn Nele Miethig das 1,3 Hektar große Museumsgelände und die vielen Ausstellungsstücke zu Fuß erkunden möchte, muss sie sich Zeit nehmen. Die Kuratorin kann aber auch mit ihrem Laptop ins Internet gehen, Kreismuseum Syke eingeben und unter „digital“ auf „virtueller Rundgang“ klicken. Dann erscheinen, je nach Wunsch, die einzelnen Stationen virtuell auf dem Bildschirm. Fast wie in Wirklichkeit, wie zum Anfassen dreidimensional und zukunftsorientiert.

Möglich macht das eine sogenannte 3 D-Virtualisierung. Realisiert haben die der Fotograf Ken Schluchtmann und sein Kollege Lars Mylins. Mit einer 360-Grad-Kamera und einem Lidar-Scanner haben beide in drei Tagen das gesamte Museumsgelände und die Artefakte dreidimensional (3D) erfasst.

Praktisch dasselbe hatte Ken Schluchtmann 2020 schon beim Forum Gesseler Goldhort gemacht. Das Besondere dabei ist, dass man sich nicht – wie sonst üblich – von Fotopunkt zu Fotopunkt bewegt, sondern sozusagen stufenlos gleitet (wir berichteten).

Besonders eindrucksvoll sei die Begegnung mit dem Lidar-Scanner gewesen. Der habe alles haarklein erfasst, sagt Nele Miethig und verweist auf archäologische Einsätze im Dschungel, wo solche Lidar-Scanner durch das Blattwerk hindurch verborgene Bauwerke und sogar die Topografie erkenntlich gemacht haben.

„Für uns alle war das ein Experiment, und das Ergebnis ist einfach toll“, schwärmt die Kuratorin. Die Archäologin ist begeistert, was diese virtuelle Technik anstellen kann – das komplette Museumsgelände plus Vitrinen und Ausstellungsstücke visuell zu präsentieren. Das habe es in dieser Form noch nicht so oft gegeben, ist Nele Miethig stolz auf das Syker Experiment. 3 D-Rundgänge seien nicht neu, sagt sie. „Aber wir zeigen jetzt die Fülle und den Detailreichtum unseres Hauses.“

Egal, ob die Tischlerei, der Gemischtwarenladen, die alte Schule, die Wagenremise, der Spielplatz oder das Einlasshäuschen: Alles kann per Mausklick im Internet aufgerufen und bewegt werden. Die Idee sei es gewesen, den Leuten von zu Hause aus Geschmack zu machen auf einen Besuch des Syker Kreismuseums und ihnen eine Vorstellung zu bieten von den Angeboten, so die Archäologin.

Der Berliner Werbefotograf Ken Schluchtmann © KEN SCHLUCHTMANN, DIEPHOTODESIGNER.DE

Nele Miethig vergleicht die dieses Modell mit dem Buchen eines Ferienhauses: Da gehe man ja auch digital und schaue im Internet auf das Objekt. Die Bildeindrücke animierten dann vielleicht zu dem Entschluss: „Da will ich hin.“ Ein benutzerfreundliches und superschnelles Verfahren, so die Kuratorin.

„Räume erlebbar machen“ – damit werben die Macher von 3 D-Visualisierungen wort- und vor allem bildgewaltig. Längst hat die Technik Einzug gehalten im modernen Wirtschaftsleben. Um etwa Wohn- oder Gewerbe-Immobilien gut verkaufen zu können, bieten Makler ihren Kunden Besichtigungen im 3 D-Verfahren an. Gleichsam eine 360-Grad-Wanderung durch Wohnungen und Gebäude – virtuell statt real, aber durchaus so eindrucksvoll, dass sich der Betrachter ein Bild machen kann von dem Objekt.

Für Nele Miethig nicht nur ein bildhafter Vorteil. Die Besucher könnten sich vorher schlaumachen, um vor Ort gezielt zu schauen. Eltern wüssten, dass es nicht nur Geschichtliches gebe, sondern auch einen attraktiven Spielplatz für ihre Kinder oder eine Diele mit Kuchen und Getränken.

Mit den Vorzügen vertraut gemacht hat sich auch schon Nils Meyer. Der künftige Leiter des Syker Kreismuseums war schon real in Syke, aber auch online vor Ort. Eine moderne Verbindung im Haus der Geschichte.